https://ria.ru/20211209/versiya-1762858383.html

NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair

NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair - РИА Новости, 09.12.2021

NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair

Покинувший Белоруссию бывший авиадиспетчер минского аэропорта, якобы работавший во время инцидента с самолетом Ryanair, бежал в Польшу и озвучил местным властям РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T02:10

2021-12-09T02:10

2021-12-09T02:12

в мире

вильнюс

белоруссия

минск

ryanair

станислав жарин

роман протасевич

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Покинувший Белоруссию бывший авиадиспетчер минского аэропорта, якобы работавший во время инцидента с самолетом Ryanair, бежал в Польшу и озвучил местным властям свою версию происходившего в диспетчерской вышке, теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС.Как пишет газета, работавший в Минске авиадиспетчер Олег Галегов - этнический грузин, женат на гражданке Белоруссии. Сообщается, что мужчина пропал через несколько недель после инцидента с самолетом, но, как стало известно изданию, его "рады были приветствовать" в Польше. Галегов якобы предоставил детальную информацию о событиях 23 мая в минском аэропорту, которая в Польше используется для ведения расследования. Отмечается, что информацию о "получении данных от непосредственного свидетеля" подтвердил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.По словам Жарина, которые приводит газета, ситуацией во время майских событий в диспетчерской вышке руководил якобы офицер белорусского КГБ и все время "поддерживал непрерывный телефонный контакт" с кем-то, кому ему необходимо было докладывать об обстановке. А Галегов, по данным СМИ, был ответственен за информирование пилотов о том, что на борту якобы находится бомба.Газета подчеркивает, что показания Галегова не фундаментально отличаются от уже ранее появлявшейся информации об инциденте с самолетом Ryanair, но теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля.New York Times предполагает, что отношения между минском и Варшавой могли ухудшиться, в частности, из-за расследования на основании показателей бывшего диспетчера.Как пишет издание, к настоящему времени мужчина уже покинул Польшу, его нынешнее местонахождение пока неизвестно.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая этого года самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.Запад обвинил Белоруссию в намеренной посадке самолета и ввел ряд санкций против физических лиц и предприятий республики. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. ИКАО начала расследование происшествия.

https://ria.ru/20211002/samolet-1752763113.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/belorussiya-1757543138.html

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в мире, вильнюс, белоруссия, минск, ryanair, станислав жарин, роман протасевич