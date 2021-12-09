02:10 09.12.2021 (обновлено: 02:12 09.12.2021)
NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
NYT: Польша использует показания экс-авиадиспетчера из Минска Галегова о рейсе Ryanair
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Покинувший Белоруссию бывший авиадиспетчер минского аэропорта, якобы работавший во время инцидента с самолетом Ryanair, бежал в Польшу и озвучил местным властям свою версию происходившего в диспетчерской вышке, теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС.
Как пишет газета, работавший в Минске авиадиспетчер Олег Галегов - этнический грузин, женат на гражданке Белоруссии. Сообщается, что мужчина пропал через несколько недель после инцидента с самолетом, но, как стало известно изданию, его "рады были приветствовать" в Польше. Галегов якобы предоставил детальную информацию о событиях 23 мая в минском аэропорту, которая в Польше используется для ведения расследования. Отмечается, что информацию о "получении данных от непосредственного свидетеля" подтвердил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
По словам Жарина, которые приводит газета, ситуацией во время майских событий в диспетчерской вышке руководил якобы офицер белорусского КГБ и все время "поддерживал непрерывный телефонный контакт" с кем-то, кому ему необходимо было докладывать об обстановке. А Галегов, по данным СМИ, был ответственен за информирование пилотов о том, что на борту якобы находится бомба.
Газета подчеркивает, что показания Галегова не фундаментально отличаются от уже ранее появлявшейся информации об инциденте с самолетом Ryanair, но теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля.
New York Times предполагает, что отношения между минском и Варшавой могли ухудшиться, в частности, из-за расследования на основании показателей бывшего диспетчера.
Как пишет издание, к настоящему времени мужчина уже покинул Польшу, его нынешнее местонахождение пока неизвестно.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая этого года самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Запад обвинил Белоруссию в намеренной посадке самолета и ввел ряд санкций против физических лиц и предприятий республики. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. ИКАО начала расследование происшествия.