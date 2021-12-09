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https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1762880626.html
Москалькова призвала не допустить неприязни или насилия на почве вакцинации
Москалькова призвала не допустить неприязни или насилия на почве вакцинации - РИА Новости, 09.12.2021
Москалькова призвала не допустить неприязни или насилия на почве вакцинации
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя в интервью РИА Новости законопроекты о QR-кодах, заявила, что нельзя допустить... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:33
2021-12-09T10:33
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
татьяна москалькова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя в интервью РИА Новости законопроекты о QR-кодах, заявила, что нельзя допустить неприязни и тем более насилия между сторонниками и противниками вакцинации от COVID-19."Нельзя допустить неприязни и тем более насилия между сторонниками и противниками вакцинации. Всем нам надоело подпевать Мистеру Иксу: "Всегда быть в маске - судьба моя", но это, как и вакцинация, - мера, необходимая для того, чтобы не потерять здоровье, а то и жизнь в чрезвычайных условиях", - сказала Москалькова.Также омбудсмен отметила, что согласна с мнением председателя Госдумы Вячеслава Володина, который отметил, что обсуждая новый законопроект нужно думать о людях, а не о политике."Главное - обеспечить равенство граждан и избежать нарушения их прав. Нельзя забывать: большинство людей считают, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, могут быть потенциальными носителями и нанести вред их здоровью", - подчеркнула Москалькова.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
https://ria.ru/20211123/qr-kod-1760321842.html
https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743905858.html
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общество, здоровье - общество, татьяна москалькова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:33 09.12.2021
 
Москалькова призвала не допустить неприязни или насилия на почве вакцинации

Омбудсмен Москалькова призвала не допустить неприязни или насилия из-за вакцинации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя в интервью РИА Новости законопроекты о QR-кодах, заявила, что нельзя допустить неприязни и тем более насилия между сторонниками и противниками вакцинации от COVID-19.
"Нельзя допустить неприязни и тем более насилия между сторонниками и противниками вакцинации. Всем нам надоело подпевать Мистеру Иксу: "Всегда быть в маске - судьба моя", но это, как и вакцинация, - мера, необходимая для того, чтобы не потерять здоровье, а то и жизнь в чрезвычайных условиях", - сказала Москалькова.
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Также омбудсмен отметила, что согласна с мнением председателя Госдумы Вячеслава Володина, который отметил, что обсуждая новый законопроект нужно думать о людях, а не о политике.
"Главное - обеспечить равенство граждан и избежать нарушения их прав. Нельзя забывать: большинство людей считают, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, могут быть потенциальными носителями и нанести вред их здоровью", - подчеркнула Москалькова.
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Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
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