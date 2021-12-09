https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1762869045.html

В Узбекистане рассчитывают полностью привить от COVID-19 до 70% населения

В Узбекистане рассчитывают полностью привить от COVID-19 до 70% населения - РИА Новости, 09.12.2021

В Узбекистане рассчитывают полностью привить от COVID-19 до 70% населения

Полный курс вакцинации от коронавируса COVID-19 до конца 2021 года могут пройти 65-70% взрослого населения Узбекистана, или около 21,5 миллиона человек, заявил... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:09

2021-12-09T09:09

2021-12-09T09:09

в мире

вакцинация

узбекистан

astrazeneca

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 9 дек – РИА Новости. Полный курс вакцинации от коронавируса COVID-19 до конца 2021 года могут пройти 65-70% взрослого населения Узбекистана, или около 21,5 миллиона человек, заявил в РИА Новости в четверг заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков."Контингент, который получил полный курс вакцинации, сейчас составляет 52,7%. Это говорит о том, что к концу года 65-70% населения получит полный курс вакцинации", - сказал Отабеков. Он уточнил, что это те 21,5 миллиона взрослого населения, которых медицинские власти планировали привить в 2021 году.Замглавы СЭС отметил, что Узбекистан сегодня является одной из немногих стран в мире, где для вакцинации против COVID-19 применяется такое большое количество и ассортимент препаратов.Отабеков сообщил, что сейчас в Узбекистане уже получают прививки беременные и кормящие матери, а также ВИЧ-инфицированные. "В дальнейшем, может быть, мы расширим круг вакцинируемых лиц за счет детского контингента", - добавил замглавы СЭС. Он добавил, что власти Узбекистана проявляют интерес к вакцине против коронавируса для детей, разрабатываемой в России, она может быть использована в республике в случае ее успешных испытаний и регистрации."Естественно, все сообщения о новых вакцинах нас интересуют. Если клинические испытания будут подтверждены соответствующим протоколами, то мы тоже готовы вакцинировать", - сказал Отабеков, отвечая на вопрос о возможном применении в Узбекистане разрабатываемого российского препарата.Замглавы СЭС уточнил, что в Узбекистане заинтересованы в вакцинации детей против коронавируса. По его мнению, такая вакцинация очень важна, поскольку сформированный иммунный ответ в этом возрасте будет сказываться на дальнейшем здоровье человека.Отабеков напомнил, что сейчас в Узбекистане на добровольной основе против коронавируса прививаются подростки от 12 до 18 лет. "А в дальнейшем, может быть, появится такой момент, что мы будем вынуждены прививать их в обязательном порядке", - добавил замглавы СЭС.С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российскими "Спутником V" и "Спутник Лайт", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. За это время как минимум одну дозу вакцины получили более 18 миллионов человек (84,2% взрослого населения). C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19. В конце сентября власти страны разрешили прививать подростков старше 12 лет вакциной Pfizer/BioNTech на добровольной основе. В настоящий момент этот препарат получили уже 485,5 тысячи подростков.С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В начале августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.

https://ria.ru/20211209/vaktsina-1762859735.html

https://ria.ru/20211207/vaktsinatsiya-1762568465.html

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в мире, вакцинация, узбекистан, astrazeneca , здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19