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Кулеба выразил готовность пойти на уступки в отношениях с Россией
Кулеба выразил готовность пойти на уступки в отношениях с Россией - РИА Новости, 09.12.2021
Кулеба выразил готовность пойти на уступки в отношениях с Россией
Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов с ее стороны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T03:01
2021-12-09T11:13
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киев
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дмитрий песков
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дмитрий кулеба
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ЛОНДОН, 9 дек — РИА Новости. Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов с ее стороны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Кулеба добавил, что требования "должны быть рациональными и законными". Глава украинского МИД также выразил надежду, что в случае эскалации на востоке страны — союзники Киева окажут поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости помогут усилить армию.В среду в ходе онлайн-переговоров с американским коллегой Джо Байденом президент России Владимир Путин обратил внимание на "опасные попытки освоения украинской территории" НАТО и наращивание сил у российских границ. Глава государства подчеркнул, что Москва серьезно заинтересована в получении надежных, юридически закрепленных гарантий, исключающих расширение альянса на восток и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.
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в мире, украина, киев, москва, дмитрий песков, нато, дмитрий кулеба, россия
03:01 09.12.2021 (обновлено: 11:13 09.12.2021)
 
Кулеба выразил готовность пойти на уступки в отношениях с Россией

Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева на уступки при ответных шагах России

© REUTERSМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© REUTERS
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ЛОНДОН, 9 дек — РИА Новости. Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов с ее стороны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция", — сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News.

Кулеба добавил, что требования "должны быть рациональными и законными".
Глава украинского МИД также выразил надежду, что в случае эскалации на востоке страны — союзники Киева окажут поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости помогут усилить армию.
В среду в ходе онлайн-переговоров с американским коллегой Джо Байденом президент России Владимир Путин обратил внимание на "опасные попытки освоения украинской территории" НАТО и наращивание сил у российских границ. Глава государства подчеркнул, что Москва серьезно заинтересована в получении надежных, юридически закрепленных гарантий, исключающих расширение альянса на восток и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.
Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.
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Le Figaro: США бросили Украину, чтобы не провоцировать Россию
 
В миреУкраинаКиевМоскваДмитрий ПесковНАТОДмитрий КулебаРоссия
 
 
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