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Кулеба выразил готовность пойти на уступки в отношениях с Россией

Кулеба выразил готовность пойти на уступки в отношениях с Россией - РИА Новости, 09.12.2021

Кулеба выразил готовность пойти на уступки в отношениях с Россией

Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов с ее стороны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T03:01

2021-12-09T03:01

2021-12-09T11:13

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ЛОНДОН, 9 дек — РИА Новости. Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов с ее стороны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Кулеба добавил, что требования "должны быть рациональными и законными". Глава украинского МИД также выразил надежду, что в случае эскалации на востоке страны — союзники Киева окажут поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости помогут усилить армию.В среду в ходе онлайн-переговоров с американским коллегой Джо Байденом президент России Владимир Путин обратил внимание на "опасные попытки освоения украинской территории" НАТО и наращивание сил у российских границ. Глава государства подчеркнул, что Москва серьезно заинтересована в получении надежных, юридически закрепленных гарантий, исключающих расширение альянса на восток и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.

https://ria.ru/20211208/ukraina-1762779578.html

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в мире, украина, киев, москва, дмитрий песков, нато, дмитрий кулеба, россия