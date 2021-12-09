https://ria.ru/20211209/stavropole-1762962789.html
В Ставрополье планируют увеличить объем производства продуктов в два раза
В Ставрополье планируют увеличить объем производства продуктов в два раза - РИА Новости, 09.12.2021
В Ставрополье планируют увеличить объем производства продуктов в два раза
Более 300 тысяч тонн овощей открытого грунта было выращено в текущем году в Ставропольском крае, в планах в увеличить объем производства в два раза, сообщил... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:00
2021-12-09T16:00
2021-12-09T16:00
ставропольский край
владимир владимиров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589233305_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_5148fe1f02268b63e3965d24ed514a41.jpg
МОСКВА, 9 дек- РИА Новости. Более 300 тысяч тонн овощей открытого грунта было выращено в текущем году в Ставропольском крае, в планах в увеличить объем производства в два раза, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости."В текущем году на Ставрополье было произведено порядка 308 тысяч тонн овощей открытого грунта и в будущем планируем удвоить этот показатель и нарастить до 600 тысяч тонн",- отметил Владимиров.По словам губернатора, регион рассчитывает на помощь государства в реализации программы развития агропромышленного комплекса. Он рассказал, что программа была представлена в Минсельхозе, где предложили оказать помощь аграриям, занимающихся выращиванием овощей в открытом грунте."У нас засушливые территории и для высоких урожаев и производства овощей в открытом грунте мы разработали план, согласно которому необходимо проводить планомерные работы по установке оросительных систем на площадях в 2,5 тысячи гектаров в год, в течение четырех лет", - рассказал глава региона.Владимиров также он указал на необходимость помощи государства крупным предпринимателям, которым надо помочь с формированием логистических пунктов. По его словам, всего лишь пять процентов продукции, выращенной в Ставропольском крае, подвергается переработке."Под переработкой мы имеем в виду не изготовление, к примеру, чипсов, а просто придание продукту надлежащий вид - помыть, откалибровать и упаковать. Всего лишь пять процентов мы можем хранить. Эти пики роста и падения цен связаны с том, что у нас практически нет хранения. Поэтому на высоком урожае цена упала, закончился урожай и начинает цена подниматься вверх",- отметил он.Еще одним важным, по мнению Владимирова, вопросом является тема строительства плодоовощехранилищ, что позволит грамотно использовать собранный урожай.
https://ria.ru/20211206/eksport-1762405007.html
https://ria.ru/20211029/baranina-1756882399.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589233305_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9f975f2e003f2b7deb4f416f047dccb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров
МОСКВА, 9 дек- РИА Новости
. Более 300 тысяч тонн овощей открытого грунта было выращено в текущем году в Ставропольском крае, в планах в увеличить объем производства в два раза, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров
на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости.
"В текущем году на Ставрополье было произведено порядка 308 тысяч тонн овощей открытого грунта и в будущем планируем удвоить этот показатель и нарастить до 600 тысяч тонн",- отметил Владимиров.
По словам губернатора, регион рассчитывает на помощь государства в реализации программы развития агропромышленного комплекса. Он рассказал, что программа была представлена в Минсельхозе
, где предложили оказать помощь аграриям, занимающихся выращиванием овощей в открытом грунте.
"У нас засушливые территории и для высоких урожаев и производства овощей в открытом грунте мы разработали план, согласно которому необходимо проводить планомерные работы по установке оросительных систем на площадях в 2,5 тысячи гектаров в год, в течение четырех лет", - рассказал глава региона.
Владимиров также он указал на необходимость помощи государства крупным предпринимателям, которым надо помочь с формированием логистических пунктов. По его словам, всего лишь пять процентов продукции, выращенной в Ставропольском крае
, подвергается переработке.
"Под переработкой мы имеем в виду не изготовление, к примеру, чипсов, а просто придание продукту надлежащий вид - помыть, откалибровать и упаковать. Всего лишь пять процентов мы можем хранить. Эти пики роста и падения цен связаны с том, что у нас практически нет хранения. Поэтому на высоком урожае цена упала, закончился урожай и начинает цена подниматься вверх",- отметил он.
Еще одним важным, по мнению Владимирова, вопросом является тема строительства плодоовощехранилищ, что позволит грамотно использовать собранный урожай.
"Сегодня 90 процентов техники, которая занята на производстве овощей и фруктов является импортной. С текущим курсом валюты это является крайне неприбыльным. К примеру, хороший комбайн по уборке картофеля или моркови стоит порядка 40-60 миллионов рублей. Здесь тоже необходима помощь государства", - сказал он.