https://ria.ru/20211209/stavropole-1762962789.html

В Ставрополье планируют увеличить объем производства продуктов в два раза

В Ставрополье планируют увеличить объем производства продуктов в два раза - РИА Новости, 09.12.2021

В Ставрополье планируют увеличить объем производства продуктов в два раза

Более 300 тысяч тонн овощей открытого грунта было выращено в текущем году в Ставропольском крае, в планах в увеличить объем производства в два раза, сообщил... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:00

2021-12-09T16:00

2021-12-09T16:00

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 9 дек- РИА Новости. Более 300 тысяч тонн овощей открытого грунта было выращено в текущем году в Ставропольском крае, в планах в увеличить объем производства в два раза, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости."В текущем году на Ставрополье было произведено порядка 308 тысяч тонн овощей открытого грунта и в будущем планируем удвоить этот показатель и нарастить до 600 тысяч тонн",- отметил Владимиров.По словам губернатора, регион рассчитывает на помощь государства в реализации программы развития агропромышленного комплекса. Он рассказал, что программа была представлена в Минсельхозе, где предложили оказать помощь аграриям, занимающихся выращиванием овощей в открытом грунте."У нас засушливые территории и для высоких урожаев и производства овощей в открытом грунте мы разработали план, согласно которому необходимо проводить планомерные работы по установке оросительных систем на площадях в 2,5 тысячи гектаров в год, в течение четырех лет", - рассказал глава региона.Владимиров также он указал на необходимость помощи государства крупным предпринимателям, которым надо помочь с формированием логистических пунктов. По его словам, всего лишь пять процентов продукции, выращенной в Ставропольском крае, подвергается переработке."Под переработкой мы имеем в виду не изготовление, к примеру, чипсов, а просто придание продукту надлежащий вид - помыть, откалибровать и упаковать. Всего лишь пять процентов мы можем хранить. Эти пики роста и падения цен связаны с том, что у нас практически нет хранения. Поэтому на высоком урожае цена упала, закончился урожай и начинает цена подниматься вверх",- отметил он.Еще одним важным, по мнению Владимирова, вопросом является тема строительства плодоовощехранилищ, что позволит грамотно использовать собранный урожай.

https://ria.ru/20211206/eksport-1762405007.html

https://ria.ru/20211029/baranina-1756882399.html

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владимир владимиров