https://ria.ru/20211209/spravki-1762900827.html

В Пермском крае планируют запустить дистанционное получение медсправок

В Пермском крае планируют запустить дистанционное получение медсправок - РИА Новости, 09.12.2021

В Пермском крае планируют запустить дистанционное получение медсправок

Обсуждаются возможности запуска системы в Пермском крае, где пациенты больниц смогут дистанционно получить необходимые медицинские справки и не ходить для этого РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:07

2021-12-09T12:07

2021-12-09T12:07

общество

пермский край

пермь

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg

ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Обсуждаются возможности запуска системы в Пермском крае, где пациенты больниц смогут дистанционно получить необходимые медицинские справки и не ходить для этого в поликлинику, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он добавил, что возможности самостоятельного получения пациентом справок, сформированных на основе медданных, обсуждались сегодня с представителями системы здравоохранения региона. По его словам, такой формат взаимодействия позволит минимизировать визиты жителей в поликлинику для получения услуг, которые можно предоставить дистанционно.Мурашко 9 декабря с рабочим визитом посетил Пермь.

https://ria.ru/20211117/spravka-1759492624.html

пермский край

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пермский край, пермь, здоровье - общество, михаил мурашко, россия