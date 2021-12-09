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В Пермском крае планируют запустить дистанционное получение медсправок
В Пермском крае планируют запустить дистанционное получение медсправок - РИА Новости, 09.12.2021
В Пермском крае планируют запустить дистанционное получение медсправок
Обсуждаются возможности запуска системы в Пермском крае, где пациенты больниц смогут дистанционно получить необходимые медицинские справки и не ходить для этого РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:07
2021-12-09T12:07
2021-12-09T12:07
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пермский край
пермь
здоровье - общество
михаил мурашко
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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Обсуждаются возможности запуска системы в Пермском крае, где пациенты больниц смогут дистанционно получить необходимые медицинские справки и не ходить для этого в поликлинику, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он добавил, что возможности самостоятельного получения пациентом справок, сформированных на основе медданных, обсуждались сегодня с представителями системы здравоохранения региона. По его словам, такой формат взаимодействия позволит минимизировать визиты жителей в поликлинику для получения услуг, которые можно предоставить дистанционно.Мурашко 9 декабря с рабочим визитом посетил Пермь.
https://ria.ru/20211117/spravka-1759492624.html
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общество, пермский край, пермь, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
В Пермском крае планируют запустить дистанционное получение медсправок
Дистанционное получение справок без похода в поликлинику хотят запустить в Пермском крае