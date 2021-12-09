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В Пермском крае планируют запустить дистанционное получение медсправок
В Пермском крае планируют запустить дистанционное получение медсправок - РИА Новости, 09.12.2021
В Пермском крае планируют запустить дистанционное получение медсправок
Обсуждаются возможности запуска системы в Пермском крае, где пациенты больниц смогут дистанционно получить необходимые медицинские справки и не ходить для этого РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:07
2021-12-09T12:07
общество
пермский край
пермь
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Обсуждаются возможности запуска системы в Пермском крае, где пациенты больниц смогут дистанционно получить необходимые медицинские справки и не ходить для этого в поликлинику, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он добавил, что возможности самостоятельного получения пациентом справок, сформированных на основе медданных, обсуждались сегодня с представителями системы здравоохранения региона. По его словам, такой формат взаимодействия позволит минимизировать визиты жителей в поликлинику для получения услуг, которые можно предоставить дистанционно.Мурашко 9 декабря с рабочим визитом посетил Пермь.
https://ria.ru/20211117/spravka-1759492624.html
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общество, пермский край, пермь, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
12:07 09.12.2021
 
В Пермском крае планируют запустить дистанционное получение медсправок

Дистанционное получение справок без похода в поликлинику хотят запустить в Пермском крае

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Обсуждаются возможности запуска системы в Пермском крае, где пациенты больниц смогут дистанционно получить необходимые медицинские справки и не ходить для этого в поликлинику, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Большой объем информации, хранящийся в медицинских документах, в Пермском крае реализован как доступ к медицинской карте самого пациента. Это хороший первый опыт. Часто пациенту нужны медицинские справки, справки для санаторно-курортного лечения, для посещения бассейна и другие. Сегодня, имея такой объем информации, все это можно автоматизировать. Пациент может формировать и выгружать справки сам", — сказал Мурашко.
Он добавил, что возможности самостоятельного получения пациентом справок, сформированных на основе медданных, обсуждались сегодня с представителями системы здравоохранения региона. По его словам, такой формат взаимодействия позволит минимизировать визиты жителей в поликлинику для получения услуг, которые можно предоставить дистанционно.
Мурашко 9 декабря с рабочим визитом посетил Пермь.
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