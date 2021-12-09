https://ria.ru/20211209/spetstekhnika-1762928447.html
Бирюков: Москве хватит спецтехники для эффективной работы в зимний сезон
Бирюков: Москве хватит спецтехники для эффективной работы в зимний сезон - РИА Новости, 09.12.2021
Бирюков: Москве хватит спецтехники для эффективной работы в зимний сезон
В Москве достаточно коммунальной техники для эффективной работы в зимний сезон, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:47
2021-12-09T13:47
2021-12-09T13:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597382685_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a63c0ca27f8980e40aaeb489ebc3b316.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Недвижимость. В Москве достаточно коммунальной техники для эффективной работы в зимний сезон, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, весь парк городской коммунальной техники сегодня переведен на зимний режим работы. В общей сложности будет задействовано более 10,5 тысяч дорожно-уборочных машин, в том числе около 800 единиц роторной техники различной мощности.
https://realty.ria.ru/20211207/sneg-1762380617.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597382685_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0a42352f4a88c8299db49ba63224000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы