https://ria.ru/20211209/spetstekhnika-1762928447.html

Бирюков: Москве хватит спецтехники для эффективной работы в зимний сезон

Бирюков: Москве хватит спецтехники для эффективной работы в зимний сезон - РИА Новости, 09.12.2021

Бирюков: Москве хватит спецтехники для эффективной работы в зимний сезон

В Москве достаточно коммунальной техники для эффективной работы в зимний сезон, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:47

2021-12-09T13:47

2021-12-09T13:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 дек – РИА Недвижимость. В Москве достаточно коммунальной техники для эффективной работы в зимний сезон, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, весь парк городской коммунальной техники сегодня переведен на зимний режим работы. В общей сложности будет задействовано более 10,5 тысяч дорожно-уборочных машин, в том числе около 800 единиц роторной техники различной мощности.

https://realty.ria.ru/20211207/sneg-1762380617.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы