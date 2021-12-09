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Бирюков: Москве хватит спецтехники для эффективной работы в зимний сезон
Бирюков: Москве хватит спецтехники для эффективной работы в зимний сезон - РИА Новости, 09.12.2021
Бирюков: Москве хватит спецтехники для эффективной работы в зимний сезон
В Москве достаточно коммунальной техники для эффективной работы в зимний сезон, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:47
2021-12-09T13:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 дек – РИА Недвижимость. В Москве достаточно коммунальной техники для эффективной работы в зимний сезон, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, весь парк городской коммунальной техники сегодня переведен на зимний режим работы. В общей сложности будет задействовано более 10,5 тысяч дорожно-уборочных машин, в том числе около 800 единиц роторной техники различной мощности.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
13:47 09.12.2021
 

Бирюков: Москве хватит спецтехники для эффективной работы в зимний сезон

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника в центре Москвы.
Снегоуборочная техника в центре Москвы. - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 дек – РИА Недвижимость. В Москве достаточно коммунальной техники для эффективной работы в зимний сезон, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Количество техники увеличивать не нужно, это чревато для городского движения. На мой взгляд, сегодня в городе ее задействовано оптимальное количество, достаточное для того, чтобы улицы эффективно убирались", – объяснил Бирюков.
По его словам, весь парк городской коммунальной техники сегодня переведен на зимний режим работы. В общей сложности будет задействовано более 10,5 тысяч дорожно-уборочных машин, в том числе около 800 единиц роторной техники различной мощности.
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