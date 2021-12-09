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Герасимов выступил против незаконного военного присутствия в Сирии
Герасимов выступил против незаконного военного присутствия в Сирии - РИА Новости, 09.12.2021
Герасимов выступил против незаконного военного присутствия в Сирии
Незаконное военное присутствие в Сирии снижает эффективность борьбы с террористами, способствует попыткам боевиков расширить своё влияние в стране, заявил... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:12
2021-12-09T13:12
в мире
сирия
валерий герасимов
генштаб вс россии
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Незаконное военное присутствие в Сирии снижает эффективность борьбы с террористами, способствует попыткам боевиков расширить своё влияние в стране, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе иностранных государств.По его словам, Воздушно-космические силы России совместно с правительственными войсками Сирии продолжают рейды по ликвидации террористов, одновременно с этим оказывается помощь в возвращении беженцев, восстановлении инфраструктуры и территориальной целостности страны.
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в мире, сирия, валерий герасимов, генштаб вс россии, россия
13:12 09.12.2021
 
Герасимов выступил против незаконного военного присутствия в Сирии

Глава Генштаба Герасимов выступил против присутствия иностранных войск в Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Незаконное военное присутствие в Сирии снижает эффективность борьбы с террористами, способствует попыткам боевиков расширить своё влияние в стране, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе иностранных государств.
"Незаконные вооруженные формирования не отказались от планов по расширению территорий своего влияния. И этому способствует нелегитимное военное присутствие Соединённых Штатов и ряда других стран на территории Сирии, которое снижает эффективность борьбы с террористическими отрядами", - сказал Герасимов.
По его словам, Воздушно-космические силы России совместно с правительственными войсками Сирии продолжают рейды по ликвидации террористов, одновременно с этим оказывается помощь в возвращении беженцев, восстановлении инфраструктуры и территориальной целостности страны.
"В зоне деэскалации "Идлиб" ведётся работа с турецкой стороной по выполнению существующих договоренностей и поддержанию режима прекращения боевых действий", - сказал начальник Генштаба.
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