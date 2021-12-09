https://ria.ru/20211209/siriya-1762918238.html

Герасимов выступил против незаконного военного присутствия в Сирии

Герасимов выступил против незаконного военного присутствия в Сирии - РИА Новости, 09.12.2021

Герасимов выступил против незаконного военного присутствия в Сирии

Незаконное военное присутствие в Сирии снижает эффективность борьбы с террористами, способствует попыткам боевиков расширить своё влияние в стране, заявил... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:12

2021-12-09T13:12

2021-12-09T13:12

в мире

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валерий герасимов

генштаб вс россии

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Незаконное военное присутствие в Сирии снижает эффективность борьбы с террористами, способствует попыткам боевиков расширить своё влияние в стране, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе иностранных государств.По его словам, Воздушно-космические силы России совместно с правительственными войсками Сирии продолжают рейды по ликвидации террористов, одновременно с этим оказывается помощь в возвращении беженцев, восстановлении инфраструктуры и территориальной целостности страны.

https://ria.ru/20211206/patrulirovanie-1762309714.html

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в мире, сирия, валерий герасимов, генштаб вс россии, россия