https://ria.ru/20211209/safonov-1762861055.html

По делу полковника Сафонова проходят его подчиненные с миллионными активами

По делу полковника Сафонова проходят его подчиненные с миллионными активами - РИА Новости, 09.12.2021

По делу полковника Сафонова проходят его подчиненные с миллионными активами

По уголовному делу главы УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, обвиняемого во взятках, проходит также ряд его подчиненных с активами на сотни миллионов рублей,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T04:05

2021-12-09T04:05

2021-12-09T11:13

происшествия

игорь краснов

алексей сафонов

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. По уголовному делу главы УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, обвиняемого во взятках, проходит также ряд его подчиненных с активами на сотни миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Стоит уточнить, что к уголовной ответственности по данному делу привлекается не только указанный вами обладатель дорогостоящей недвижимости, но и ряд его подчиненных, которые тоже аскетичным образом жизни похвастаться не могут. Общая стоимость имущества, приобретенного ими в период службы на неподтвержденные доходы, превышает сотни миллионов рублей", - сказал Краснов.В конце июля на Ставрополье были задержаны начальник управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов и ряд его подчиненных по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>

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происшествия, игорь краснов, алексей сафонов, россия