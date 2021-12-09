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По делу полковника Сафонова проходят его подчиненные с миллионными активами
По делу полковника Сафонова проходят его подчиненные с миллионными активами - РИА Новости, 09.12.2021
По делу полковника Сафонова проходят его подчиненные с миллионными активами
По уголовному делу главы УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, обвиняемого во взятках, проходит также ряд его подчиненных с активами на сотни миллионов рублей,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T04:05
2021-12-09T11:13
происшествия
игорь краснов
алексей сафонов
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. По уголовному делу главы УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, обвиняемого во взятках, проходит также ряд его подчиненных с активами на сотни миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Стоит уточнить, что к уголовной ответственности по данному делу привлекается не только указанный вами обладатель дорогостоящей недвижимости, но и ряд его подчиненных, которые тоже аскетичным образом жизни похвастаться не могут. Общая стоимость имущества, приобретенного ими в период службы на неподтвержденные доходы, превышает сотни миллионов рублей", - сказал Краснов.В конце июля на Ставрополье были задержаны начальник управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов и ряд его подчиненных по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова &gt;&gt;
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происшествия, игорь краснов, алексей сафонов, россия
04:05 09.12.2021 (обновлено: 11:13 09.12.2021)
 
По делу полковника Сафонова проходят его подчиненные с миллионными активами

Генпрокурор Краснов заявил, что по делу полковника Сафонова проходит ряд его подчиненных

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЭкс-начальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда
Экс-начальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. По уголовному делу главы УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, обвиняемого во взятках, проходит также ряд его подчиненных с активами на сотни миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Стоит уточнить, что к уголовной ответственности по данному делу привлекается не только указанный вами обладатель дорогостоящей недвижимости, но и ряд его подчиненных, которые тоже аскетичным образом жизни похвастаться не могут. Общая стоимость имущества, приобретенного ими в период службы на неподтвержденные доходы, превышает сотни миллионов рублей", - сказал Краснов.
В конце июля на Ставрополье были задержаны начальник управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов и ряд его подчиненных по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.
В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.
Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>
Чистое золото, или Скромный дом ставропольского полковника
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

Дом задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова
1 из 15

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

Люстра в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
2 из 15

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

Спальня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
3 из 15

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

Холл в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
4 из 15

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

Ванна в доме задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова
5 из 15

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

Кухня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
6 из 15

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

Холл в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
7 из 15

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/TelegramВ доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
8 из 15
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

Санузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
9 из 15

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

И, конечно, золотой унитаз.

Санузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
10 из 15

И, конечно, золотой унитаз.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

Тренажерный зал в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
11 из 15

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

Одна из комнат в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
12 из 15

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

© Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

Бильярдная в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
13 из 15

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Сейчас он полковник полиции.

В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
14 из 15

Сейчас он полковник полиции.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

Люстра в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
15 из 15

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
1 из 15

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
2 из 15

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
3 из 15

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
4 из 15

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
5 из 15

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
6 из 15

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
7 из 15

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
8 из 15
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
© Фото : @Hinshtein/Telegram
9 из 15

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
10 из 15

И, конечно, золотой унитаз.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
11 из 15

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
12 из 15

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

© Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
13 из 15

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
14 из 15

Сейчас он полковник полиции.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
15 из 15

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
 
ПроисшествияИгорь КрасновАлексей СафоновРоссия
 
 
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