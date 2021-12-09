По делу полковника Сафонова проходят его подчиненные с миллионными активами

Генпрокурор Краснов заявил, что по делу полковника Сафонова проходит ряд его подчиненных
По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.
По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.
Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.
Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.
В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.
В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.
Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.
Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.
Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.
Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.
Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.
По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.
Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.
В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.
Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.
Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.
Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.