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Глава СПЧ призвал минимизировать ограничения прав при применении QR-кодов

Глава СПЧ призвал минимизировать ограничения прав при применении QR-кодов - РИА Новости, 09.12.2021

Глава СПЧ призвал минимизировать ограничения прав при применении QR-кодов

Ограничения прав и свобод в вопросе применения QR-кодов должны быть минимизированы, но и борьбе с эпидемией нельзя мешать, заявил глава Совета по развитию... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:45

2021-12-09T15:45

2021-12-09T15:45

распространение коронавируса

общество

владимир путин

здоровье - общество

валерий фадеев

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ограничения прав и свобод в вопросе применения QR-кодов должны быть минимизированы, но и борьбе с эпидемией нельзя мешать, заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев."Сейчас, в частности, обсуждается законопроект о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Ограничения прав и свобод в этом болезненном для граждан вопросе должны быть минимизированы, но и борьбе с эпидемией нельзя мешать", - сказал Фадеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Совет приветствовал начало прививочной кампании, напомнил глава СПЧ.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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