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Глава СПЧ призвал минимизировать ограничения прав при применении QR-кодов
Глава СПЧ призвал минимизировать ограничения прав при применении QR-кодов - РИА Новости, 09.12.2021
Глава СПЧ призвал минимизировать ограничения прав при применении QR-кодов
Ограничения прав и свобод в вопросе применения QR-кодов должны быть минимизированы, но и борьбе с эпидемией нельзя мешать, заявил глава Совета по развитию... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:45
2021-12-09T15:45
2021-12-09T15:45
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
валерий фадеев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ограничения прав и свобод в вопросе применения QR-кодов должны быть минимизированы, но и борьбе с эпидемией нельзя мешать, заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев."Сейчас, в частности, обсуждается законопроект о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Ограничения прав и свобод в этом болезненном для граждан вопросе должны быть минимизированы, но и борьбе с эпидемией нельзя мешать", - сказал Фадеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Совет приветствовал начало прививочной кампании, напомнил глава СПЧ.
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Глава СПЧ призвал минимизировать ограничения прав при применении QR-кодов
Глава СПЧ Фадеев: ограничения прав в вопросе применения QR-кодов надо минимизировать