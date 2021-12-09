https://ria.ru/20211209/putin-1763007025.html
Путин поприветствовал участников Всероссийского патриотического форума
Путин поприветствовал участников Всероссийского патриотического форума - РИА Новости, 09.12.2021
Путин поприветствовал участников Всероссийского патриотического форума
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского патриотического форума и отметил их важную роль в формировании ценностей у молодёжи,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:35
2021-12-09T18:35
2021-12-09T18:35
общество
владимир путин
патриот
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского патриотического форума и отметил их важную роль в формировании ценностей у молодёжи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Всех вас объединяет искренняя забота о сбережении нашей исторической памяти, о формировании у молодёжи чувства сопричастности к судьбе Отечества, высоких нравственных идеалов и ценностей, которые испокон веков были присущи нашим предкам и передаются из поколения в поколение", - сказал он.Путин подчеркнул, что форум обретает традиции и служит уникальной площадкой для дискуссий представителей органов власти. Он также назвал вручение Национальной премии "Патриот – 2021" главным событием форума.Президент выразил уверенность в том, что премия выявит талантливых лидеров в сфере гражданско-патриотического воспитания.
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общество, владимир путин, патриот
Путин поприветствовал участников Всероссийского патриотического форума
Президент России Путин поприветствовал участников Всероссийского патриотического форума
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поприветствовал участников Всероссийского патриотического форума и отметил их важную роль в формировании ценностей у молодёжи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Всех вас объединяет искренняя забота о сбережении нашей исторической памяти, о формировании у молодёжи чувства сопричастности к судьбе Отечества, высоких нравственных идеалов и ценностей, которые испокон веков были присущи нашим предкам и передаются из поколения в поколение", - сказал он.
Путин подчеркнул, что форум обретает традиции и служит уникальной площадкой для дискуссий представителей органов власти. Он также назвал вручение Национальной премии "Патриот – 2021" главным событием форума.
Президент выразил уверенность в том, что премия выявит талантливых лидеров в сфере гражданско-патриотического воспитания.