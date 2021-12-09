https://ria.ru/20211209/prigovor-1762932213.html

Суд утвердил приговор мужчине, брызнувшему спреем в росгвардейца в Москве

Суд утвердил приговор мужчине, брызнувшему спреем в росгвардейца в Москве - РИА Новости, 09.12.2021

Суд утвердил приговор мужчине, брызнувшему спреем в росгвардейца в Москве

Мосгорсуд признал законным приговор Александру Федерякову, на несогласованной акции 23 января в Москве распылившему газовый баллончик в лицо росгвардейцу и... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:04

2021-12-09T14:04

2021-12-09T14:04

происшествия

томск

москва

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор Александру Федерякову, на несогласованной акции 23 января в Москве распылившему газовый баллончик в лицо росгвардейцу и получившему 1,5 года колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Борков.В августе Мещанский районный суд Москвы признал уроженца Томска Федерякова виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья) и назначил ему 1,5 года в колонии общего режима."Мосгорсуд оставил без изменения приговор районного суда", - сказал Борков, добавив, что продолжит обжалование.По данным следствия, 23 января мужчина вблизи Трубной площади распылил содержимое аэрозольного баллона в лицо сотруднику Росгвардии и скрылся. Как удалось установить сотрудникам СК и ГУМВД по Москве, фигурант дела - уроженец Томска 1984 года рождения. Решения суда Федеряков ждал в СИЗО. Вину он не признал.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям, вынесены приговоры.

https://ria.ru/20211116/podrostok-1759256178.html

https://ria.ru/20211110/arest-1758428816.html

томск

москва

россия

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происшествия, томск, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия