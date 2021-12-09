Россия заняла 47 место в рейтинге готовности к пандемиям
Россия заняла 47 место в рейтинге готовности к пандемиям, обогнав Китай и Израиль
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на остановке общественного транспорта в Москве
Расчет индекса проводит американская некоммерческая организация Nuclear Threat Initiative совместно с центром безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса и аналитическим центром журнала Economist. По словам разработчиков, индекс GHS полностью опирается на информацию из открытых источников, а также на данные международных организаций.
Согласно докладу, общий индекс России составил 49,1 баллов из 100, что на два балла выше, чем в 2019 году. Тогда РФ заняла 63 место в рейтинге 195 стран. По данным аналитиков, Россия находится на третьем месте в подкатегории, оценивающей возможности оказания медицинской помощи в медучреждениях.
Первое место рейтинга заняли США, набрав более 75 баллов, в первую десятку также вошли Финляндия, Канада, Великобритания, Германия и Южная Корея. Последнее место занимает Сомали, набрав 16 баллов. Белоруссия и Украина оказались на 63 и 83 строчках соответственно.
"Несмотря на важные шаги, предпринятые странами для реагирования на пандемию COVID-19, все страны, с любым уровнем дохода, остаются опасно неподготовленными к будущим угрозам эпидемий и пандемий", - заключают аналитики.
Глобальный индекс безопасности в сфере здравоохранения впервые был опубликован в 2019 году. Он оценивает 195 стран по шести категориям (предотвращение, обнаружение, реагирование, система здравоохранения, соблюдение международных норм и ситуация с рисками) и более 30 подкатегориям.