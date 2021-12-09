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Россия заняла 47 место в рейтинге готовности к пандемиям
Россия заняла 47 место в рейтинге готовности к пандемиям - РИА Новости, 09.12.2021
Россия заняла 47 место в рейтинге готовности к пандемиям
Россия заняла 47 строчку в рейтинге готовности к пандемиям и эпидемиям, обогнав Китай, Израиль и почти 150 других стран, свидетельствует подготовленный... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:45
2021-12-09T11:45
общество
израиль
финляндия
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Россия заняла 47 строчку в рейтинге готовности к пандемиям и эпидемиям, обогнав Китай, Израиль и почти 150 других стран, свидетельствует подготовленный американскими учеными глобальный индекс безопасности в сфере здравоохранения (GHS).Расчет индекса проводит американская некоммерческая организация Nuclear Threat Initiative совместно с центром безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса и аналитическим центром журнала Economist. По словам разработчиков, индекс GHS полностью опирается на информацию из открытых источников, а также на данные международных организаций.Согласно докладу, общий индекс России составил 49,1 баллов из 100, что на два балла выше, чем в 2019 году. Тогда РФ заняла 63 место в рейтинге 195 стран. По данным аналитиков, Россия находится на третьем месте в подкатегории, оценивающей возможности оказания медицинской помощи в медучреждениях.Первое место рейтинга заняли США, набрав более 75 баллов, в первую десятку также вошли Финляндия, Канада, Великобритания, Германия и Южная Корея. Последнее место занимает Сомали, набрав 16 баллов. Белоруссия и Украина оказались на 63 и 83 строчках соответственно.Глобальный индекс безопасности в сфере здравоохранения впервые был опубликован в 2019 году. Он оценивает 195 стран по шести категориям (предотвращение, обнаружение, реагирование, система здравоохранения, соблюдение международных норм и ситуация с рисками) и более 30 подкатегориям.
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общество, израиль, финляндия, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:45 09.12.2021
 
Россия заняла 47 место в рейтинге готовности к пандемиям

Россия заняла 47 место в рейтинге готовности к пандемиям, обогнав Китай и Израиль

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на остановке общественного транспорта в Москве
Пассажиры в защитных масках на остановке общественного транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Россия заняла 47 строчку в рейтинге готовности к пандемиям и эпидемиям, обогнав Китай, Израиль и почти 150 других стран, свидетельствует подготовленный американскими учеными глобальный индекс безопасности в сфере здравоохранения (GHS).
Расчет индекса проводит американская некоммерческая организация Nuclear Threat Initiative совместно с центром безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса и аналитическим центром журнала Economist. По словам разработчиков, индекс GHS полностью опирается на информацию из открытых источников, а также на данные международных организаций.
Согласно докладу, общий индекс России составил 49,1 баллов из 100, что на два балла выше, чем в 2019 году. Тогда РФ заняла 63 место в рейтинге 195 стран. По данным аналитиков, Россия находится на третьем месте в подкатегории, оценивающей возможности оказания медицинской помощи в медучреждениях.
Первое место рейтинга заняли США, набрав более 75 баллов, в первую десятку также вошли Финляндия, Канада, Великобритания, Германия и Южная Корея. Последнее место занимает Сомали, набрав 16 баллов. Белоруссия и Украина оказались на 63 и 83 строчках соответственно.
"Несмотря на важные шаги, предпринятые странами для реагирования на пандемию COVID-19, все страны, с любым уровнем дохода, остаются опасно неподготовленными к будущим угрозам эпидемий и пандемий", - заключают аналитики.
Глобальный индекс безопасности в сфере здравоохранения впервые был опубликован в 2019 году. Он оценивает 195 стран по шести категориям (предотвращение, обнаружение, реагирование, система здравоохранения, соблюдение международных норм и ситуация с рисками) и более 30 подкатегориям.
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