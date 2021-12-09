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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211209/meksika-1762774395.html
В Мексике охраной туристов занялась нацгвардия
В Мексике охраной туристов занялась нацгвардия - РИА Новости, 09.12.2021
В Мексике охраной туристов занялась нацгвардия
На мексиканском курорте Канкун туристов охраняют военные в полной экипировке — в бронежилетах и с автоматами, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T03:06
2021-12-09T03:06
туризм
канкун
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туризм
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На мексиканском курорте Канкун туристов охраняют военные в полной экипировке — в бронежилетах и с автоматами, сообщает Bloomberg.Власти привлекли к патрулированию улиц и пляжей около 1500 военнослужащих нацгвардии после двух перестрелок.Предположительно, это было противостояние двух наркокартелей. В ноябре, в получасе езды от центра Канкуна, у входа в роскошные отели началась перестрелка, два участника которой были убиты. Туристы в панике покидали это место.Ранее, в октябре, в Тулуме под перекрестный огонь враждующих группировок попали двое иностранных отдыхающих. Они погибли."Нацгвардия находится здесь, чтобы помочь восстановить мир", — сказала мэр Канкуна Мара Лезама по прибытии войск. По ее словам, проблемы с наркобизнесом и связанным с ним насилием стали обостряться, как только количество рейсов и заполняемость отелей начали восстанавливаться после пандемии. Правительство вмешалось, чтобы защитить туристов, тем более, что от доходов, приносимых индустрией гостеприимства, зависит более 90 процентов местных жителей.Часть туристов довольны, что пляжи наполнили хорошо вооруженные солдаты в пуленепробиваемых жилетах. Они надеются, что демонстрация силы государства остановит преступников.Другие гости, наоборот, испуганы и опасаются, что пляжи могут стать ареной боевых действий между правоохранителями и наркобизнесом.
https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html
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канкун, мексика, новости - туризм, туризм
03:06 09.12.2021
 
В Мексике охраной туристов занялась нацгвардия

На популярном курорте Мексики туристов от наркобаронов охраняет нацгвардия

© Flickr / Carolyn SavellПляж в Канкуне, Мексика
Пляж в Канкуне, Мексика - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Flickr / Carolyn Savell
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На мексиканском курорте Канкун туристов охраняют военные в полной экипировке — в бронежилетах и с автоматами, сообщает Bloomberg.
Власти привлекли к патрулированию улиц и пляжей около 1500 военнослужащих нацгвардии после двух перестрелок.
Предположительно, это было противостояние двух наркокартелей. В ноябре, в получасе езды от центра Канкуна, у входа в роскошные отели началась перестрелка, два участника которой были убиты. Туристы в панике покидали это место.
Ранее, в октябре, в Тулуме под перекрестный огонь враждующих группировок попали двое иностранных отдыхающих. Они погибли.
"Нацгвардия находится здесь, чтобы помочь восстановить мир", — сказала мэр Канкуна Мара Лезама по прибытии войск. По ее словам, проблемы с наркобизнесом и связанным с ним насилием стали обостряться, как только количество рейсов и заполняемость отелей начали восстанавливаться после пандемии. Правительство вмешалось, чтобы защитить туристов, тем более, что от доходов, приносимых индустрией гостеприимства, зависит более 90 процентов местных жителей.
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Часть туристов довольны, что пляжи наполнили хорошо вооруженные солдаты в пуленепробиваемых жилетах. Они надеются, что демонстрация силы государства остановит преступников.
Другие гости, наоборот, испуганы и опасаются, что пляжи могут стать ареной боевых действий между правоохранителями и наркобизнесом.
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