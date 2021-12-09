Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211209/lipetsk-1762879379.html
Детскую поликлинику построят в Липецке
Детскую поликлинику построят в Липецке - РИА Новости, 09.12.2021
Детскую поликлинику построят в Липецке
Начато строительство детской поликлиники в Липецке, объект должны сдать в декабре 2022 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:28
2021-12-09T10:28
липецкая область
липецк
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg
ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Начато строительство детской поликлиники в Липецке, объект должны сдать в декабре 2022 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, поликлинику построят в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Она будет состоять из двух корпусов – лечебного и лабораторного, связанного с основным переходом. В медучреждении оборудуют рентгенологический блок, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, откроют дневной стационар на 30 коек и отделение восстановительного лечения с залом ЛФК, кабинетами массажа и физиотерапии. Поликлиника сможет принимать по 400 посетителей в смену.Артамонов отметил, что новое учреждение заменит сразу две поликлиники, которые расположены на первых этажах жилых домов и капитального ремонта там не было более 30 лет."Мы обсудили внешний вид здания и внутренний дизайн, считаем, что детская поликлиника должна быть яркой, чтобы малыши не боялись сюда приходить. Подрядчики ознакомятся с опытом столичных медучреждений, и воплотят здесь самые интересные идеи", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20211208/zavod-1762763598.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d829c4714cf488483a13761040b8f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк, игорь артамонов
10:28 09.12.2021
 

Детскую поликлинику построят в Липецке

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Начато строительство детской поликлиники в Липецке, объект должны сдать в декабре 2022 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, поликлинику построят в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Она будет состоять из двух корпусов – лечебного и лабораторного, связанного с основным переходом. В медучреждении оборудуют рентгенологический блок, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, откроют дневной стационар на 30 коек и отделение восстановительного лечения с залом ЛФК, кабинетами массажа и физиотерапии. Поликлиника сможет принимать по 400 посетителей в смену.
Консервированный зеленый горошек - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 15:08Липецкая область
В Липецкой области открылся новый консервный завод
Артамонов отметил, что новое учреждение заменит сразу две поликлиники, которые расположены на первых этажах жилых домов и капитального ремонта там не было более 30 лет.
"Мы обсудили внешний вид здания и внутренний дизайн, считаем, что детская поликлиника должна быть яркой, чтобы малыши не боялись сюда приходить. Подрядчики ознакомятся с опытом столичных медучреждений, и воплотят здесь самые интересные идеи", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
00:53Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
Лента новостейМолния
Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в ЛенобластиГлава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было