https://ria.ru/20211209/lipetsk-1762879379.html
Детскую поликлинику построят в Липецке
Детскую поликлинику построят в Липецке - РИА Новости, 09.12.2021
Детскую поликлинику построят в Липецке
Начато строительство детской поликлиники в Липецке, объект должны сдать в декабре 2022 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:28
2021-12-09T10:28
2021-12-09T10:28
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Начато строительство детской поликлиники в Липецке, объект должны сдать в декабре 2022 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, поликлинику построят в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Она будет состоять из двух корпусов – лечебного и лабораторного, связанного с основным переходом. В медучреждении оборудуют рентгенологический блок, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, откроют дневной стационар на 30 коек и отделение восстановительного лечения с залом ЛФК, кабинетами массажа и физиотерапии. Поликлиника сможет принимать по 400 посетителей в смену.Артамонов отметил, что новое учреждение заменит сразу две поликлиники, которые расположены на первых этажах жилых домов и капитального ремонта там не было более 30 лет."Мы обсудили внешний вид здания и внутренний дизайн, считаем, что детская поликлиника должна быть яркой, чтобы малыши не боялись сюда приходить. Подрядчики ознакомятся с опытом столичных медучреждений, и воплотят здесь самые интересные идеи", – сказал Артамонов.
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липецк, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости
. Начато строительство детской поликлиники в Липецке, объект должны сдать в декабре 2022 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, поликлинику построят в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Она будет состоять из двух корпусов – лечебного и лабораторного, связанного с основным переходом. В медучреждении оборудуют рентгенологический блок, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, откроют дневной стационар на 30 коек и отделение восстановительного лечения с залом ЛФК, кабинетами массажа и физиотерапии. Поликлиника сможет принимать по 400 посетителей в смену.
Артамонов отметил, что новое учреждение заменит сразу две поликлиники, которые расположены на первых этажах жилых домов и капитального ремонта там не было более 30 лет.
"Мы обсудили внешний вид здания и внутренний дизайн, считаем, что детская поликлиника должна быть яркой, чтобы малыши не боялись сюда приходить. Подрядчики ознакомятся с опытом столичных медучреждений, и воплотят здесь самые интересные идеи", – сказал Артамонов.