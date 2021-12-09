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Москалькова предложила разрешить независимым экспертам посещать колонии
Москалькова предложила разрешить независимым экспертам посещать колонии - РИА Новости, 09.12.2021
Москалькова предложила разрешить независимым экспертам посещать колонии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает наряду с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) сформировать институт независимых РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:51
2021-12-09T10:53
общество
татьяна москалькова
россия
казахстан
армения
узбекистан
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает наряду с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) сформировать институт независимых экспертов для оценки соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания с целью предотвращения там пыток.По словам Москальковой, люди, которые отбывают наказание, зачастую жалуются на грубость персонала уголовно-исполнительных учреждений, унижение человеческого достоинства и пытки."А вот люди, которые отбывают наказание, зачастую жалуются на грубость персонала уголовно-исполнительных учреждений, унижение человеческого достоинства и, самое страшное, чего в принципе, быть не должно: пытки. Ярославль, Иркутск, в этом году - Саратов… А что же сделать, чтобы подобное не повторилось?… В этом нет ничего запредельно сложного: наряду с ОНК сформировать институт независимых экспертов, которые по поручению уполномоченного по правам человека могли бы выезжать в разные места принудительного содержания людей для объективной оценки состояния гарантированности прав граждан в этих учреждениях", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.Омбудсмен подчеркнула, что не в силах посетить все колонии и другие места содержания, а сотрудники ее аппарата таким правом на проверки не обладают."Кстати, превентивный механизм прекрасно зарекомендовал себя на постсоветском пространстве: в Казахстане, Армении, Узбекистане и Азербайджане", - добавила она.
https://ria.ru/20211116/narusheniya-1759274621.html
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общество, татьяна москалькова, россия, казахстан, армения, узбекистан
10:51 09.12.2021 (обновлено: 10:53 09.12.2021)
 
Москалькова предложила разрешить независимым экспертам посещать колонии

Омбудсмен Москалькова предложила разрешить независимым экспертам посещать колонии

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает наряду с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) сформировать институт независимых экспертов для оценки соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания с целью предотвращения там пыток.
По словам Москальковой, люди, которые отбывают наказание, зачастую жалуются на грубость персонала уголовно-исполнительных учреждений, унижение человеческого достоинства и пытки.
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"А вот люди, которые отбывают наказание, зачастую жалуются на грубость персонала уголовно-исполнительных учреждений, унижение человеческого достоинства и, самое страшное, чего в принципе, быть не должно: пытки. Ярославль, Иркутск, в этом году - Саратов… А что же сделать, чтобы подобное не повторилось?… В этом нет ничего запредельно сложного: наряду с ОНК сформировать институт независимых экспертов, которые по поручению уполномоченного по правам человека могли бы выезжать в разные места принудительного содержания людей для объективной оценки состояния гарантированности прав граждан в этих учреждениях", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Омбудсмен подчеркнула, что не в силах посетить все колонии и другие места содержания, а сотрудники ее аппарата таким правом на проверки не обладают.
"Кстати, превентивный механизм прекрасно зарекомендовал себя на постсоветском пространстве: в Казахстане, Армении, Узбекистане и Азербайджане", - добавила она.
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ОбществоТатьяна МоскальковаРоссияКазахстанАрменияУзбекистан
 
 
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