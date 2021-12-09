https://ria.ru/20211209/kolonii-1762883856.html

Москалькова предложила разрешить независимым экспертам посещать колонии

Москалькова предложила разрешить независимым экспертам посещать колонии - РИА Новости, 09.12.2021

Москалькова предложила разрешить независимым экспертам посещать колонии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает наряду с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) сформировать институт независимых РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:51

2021-12-09T10:51

2021-12-09T10:53

общество

татьяна москалькова

россия

казахстан

армения

узбекистан

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает наряду с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) сформировать институт независимых экспертов для оценки соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания с целью предотвращения там пыток.По словам Москальковой, люди, которые отбывают наказание, зачастую жалуются на грубость персонала уголовно-исполнительных учреждений, унижение человеческого достоинства и пытки."А вот люди, которые отбывают наказание, зачастую жалуются на грубость персонала уголовно-исполнительных учреждений, унижение человеческого достоинства и, самое страшное, чего в принципе, быть не должно: пытки. Ярославль, Иркутск, в этом году - Саратов… А что же сделать, чтобы подобное не повторилось?… В этом нет ничего запредельно сложного: наряду с ОНК сформировать институт независимых экспертов, которые по поручению уполномоченного по правам человека могли бы выезжать в разные места принудительного содержания людей для объективной оценки состояния гарантированности прав граждан в этих учреждениях", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.Омбудсмен подчеркнула, что не в силах посетить все колонии и другие места содержания, а сотрудники ее аппарата таким правом на проверки не обладают."Кстати, превентивный механизм прекрасно зарекомендовал себя на постсоветском пространстве: в Казахстане, Армении, Узбекистане и Азербайджане", - добавила она.

https://ria.ru/20211116/narusheniya-1759274621.html

https://ria.ru/20211129/sud-1761208999.html

россия

казахстан

армения

узбекистан

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общество, татьяна москалькова, россия, казахстан, армения, узбекистан