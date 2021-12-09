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Тверская область
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Сельхозпроизводителям Тверской области увеличили объемы господдержки
Сельхозпроизводителям Тверской области увеличили объемы господдержки - РИА Новости, 09.12.2021
Сельхозпроизводителям Тверской области увеличили объемы господдержки
Сельхозпроизводителям Тверской области увеличили объемы государственной поддержки по нескольким направлениям и продлили сроки подачи документов на получение... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:37
2021-12-09T16:37
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 9 дек – РИА Новости. Сельхозпроизводителям Тверской области увеличили объемы государственной поддержки по нескольким направлениям и продлили сроки подачи документов на получение субсидий, сообщает пресс-служба регионального правительства."Дополнительную поддержку получили предприятия отрасли растениеводства и животноводства, производства и переработки молока. Ставки в некоторых случаях увеличены в несколько раз", - сказал губернатор Игорь Руденя по итогам заседания регионального правительства.Увеличено финансирование на реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве и возмещению затрат на производство молодняка крупного рогатого скота, реализованного на убой. При этом производители получат поддержку по увеличенной ставке - по молоку это 2,76 рубля за килограмм, по мясу – 27,5 рубля за килограмм.На поддержку производителей, которые создавали или модернизировали свои предприятия, выделены 26,3 миллиона рублейСреди других направлений, которых коснулся рост объемов финансирования: элитное семеноводство, содержание племенного маточного поголовья, стимулирование производства зерновых и зернобобовых. Кроме того, в регионе укрепят материально-техническую базу профильных колледжей. Всего на финансирование этих направлений в 2021 году дополнительно направят 134 миллиона рублей, из которых 91,5 миллиона рублей – федеральные средства, 42,5 миллиона рублей – областные.
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игорь руденя
16:37 09.12.2021
 

Сельхозпроизводителям Тверской области увеличили объемы господдержки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТВЕРЬ, 9 дек – РИА Новости. Сельхозпроизводителям Тверской области увеличили объемы государственной поддержки по нескольким направлениям и продлили сроки подачи документов на получение субсидий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Дополнительную поддержку получили предприятия отрасли растениеводства и животноводства, производства и переработки молока. Ставки в некоторых случаях увеличены в несколько раз", - сказал губернатор Игорь Руденя по итогам заседания регионального правительства.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 10:19Тверская область
Тверские власти увеличили поддержку службы санавиации
Увеличено финансирование на реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве и возмещению затрат на производство молодняка крупного рогатого скота, реализованного на убой. При этом производители получат поддержку по увеличенной ставке - по молоку это 2,76 рубля за килограмм, по мясу – 27,5 рубля за килограмм.
На поддержку производителей, которые создавали или модернизировали свои предприятия, выделены 26,3 миллиона рублей
Среди других направлений, которых коснулся рост объемов финансирования: элитное семеноводство, содержание племенного маточного поголовья, стимулирование производства зерновых и зернобобовых. Кроме того, в регионе укрепят материально-техническую базу профильных колледжей. Всего на финансирование этих направлений в 2021 году дополнительно направят 134 миллиона рублей, из которых 91,5 миллиона рублей – федеральные средства, 42,5 миллиона рублей – областные.
"Также мы продлили сроки подачи документов, чтобы все, кто имеет право получить субсидии, воспользовались этим. Минсельхозу области поручено оказать максимальную помощь аграриям в подготовке документов", - отметил Руденя.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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