https://ria.ru/20211209/gospodderzhka-1762973976.html

Сельхозпроизводителям Тверской области увеличили объемы господдержки

Сельхозпроизводителям Тверской области увеличили объемы господдержки - РИА Новости, 09.12.2021

Сельхозпроизводителям Тверской области увеличили объемы господдержки

Сельхозпроизводителям Тверской области увеличили объемы государственной поддержки по нескольким направлениям и продлили сроки подачи документов на получение... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:37

2021-12-09T16:37

2021-12-09T16:37

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 9 дек – РИА Новости. Сельхозпроизводителям Тверской области увеличили объемы государственной поддержки по нескольким направлениям и продлили сроки подачи документов на получение субсидий, сообщает пресс-служба регионального правительства."Дополнительную поддержку получили предприятия отрасли растениеводства и животноводства, производства и переработки молока. Ставки в некоторых случаях увеличены в несколько раз", - сказал губернатор Игорь Руденя по итогам заседания регионального правительства.Увеличено финансирование на реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве и возмещению затрат на производство молодняка крупного рогатого скота, реализованного на убой. При этом производители получат поддержку по увеличенной ставке - по молоку это 2,76 рубля за килограмм, по мясу – 27,5 рубля за килограмм.На поддержку производителей, которые создавали или модернизировали свои предприятия, выделены 26,3 миллиона рублейСреди других направлений, которых коснулся рост объемов финансирования: элитное семеноводство, содержание племенного маточного поголовья, стимулирование производства зерновых и зернобобовых. Кроме того, в регионе укрепят материально-техническую базу профильных колледжей. Всего на финансирование этих направлений в 2021 году дополнительно направят 134 миллиона рублей, из которых 91,5 миллиона рублей – федеральные средства, 42,5 миллиона рублей – областные.

https://ria.ru/20211207/sanaviatsiya-1762504494.html

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игорь руденя