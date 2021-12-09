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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211209/forum-1762882814.html
В Югре начался форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели"
В Югре начался форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" - РИА Новости, 09.12.2021
В Югре начался форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели"
Международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" стартовал в четверг в Ханты-Мансийском автономном округе, мероприятия пройдут... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:45
2021-12-09T10:45
ханты-мансийский автономный округ
общество
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" стартовал в четверг в Ханты-Мансийском автономном округе, мероприятия пройдут в онлайн и офлайн форматах, сообщает пресс-центр правительства Югры."Форум имеет большое практическое значение для нашего региона. Развитие коммуникаций между людьми, живущими на огромных северных пространствах, а также творческий подход к деятельности способны позитивно влиять на развитие экономики и политики, образования и культуры, традиционных ремесел и современных технологий, обозначать пути решения актуальных социальных задач", – приводятся в сообщении слова генерального директора Центра гражданских и социальных инициатив Югры Якова Самохвалова.Программа VI Международного гуманитарного форума "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" представлена по четырем направлениям: "Сильная команда", "Надежные партнеры", "Добрые люди" и "Хранители истории", в нее включено более 40 мероприятий, в том числе семинары, практикумы, сессии, лекции и презентации. Главным событием станет пленарное заседание с участием губернатора Югры Натальей Комаровой, которое состоится 9 декабря.Как добавили в правительстве, форум продолжится уже традиционной "Неделей добра", которую проведет Центр добровольчества Югры. Мероприятие представляет собой концентрат волонтерских и благотворительных акций и флешмобов, которые пройдут с 9 по 26 декабря.
https://ria.ru/20211207/otkhody-1762643876.html
https://ria.ru/20211203/yugra-1762031745.html
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общество, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ
10:45 09.12.2021
 
В Югре начался форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели"

В Югре начался международный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" стартовал в четверг в Ханты-Мансийском автономном округе, мероприятия пройдут в онлайн и офлайн форматах, сообщает пресс-центр правительства Югры.
"Форум имеет большое практическое значение для нашего региона. Развитие коммуникаций между людьми, живущими на огромных северных пространствах, а также творческий подход к деятельности способны позитивно влиять на развитие экономики и политики, образования и культуры, традиционных ремесел и современных технологий, обозначать пути решения актуальных социальных задач", – приводятся в сообщении слова генерального директора Центра гражданских и социальных инициатив Югры Якова Самохвалова.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 20:03Ханты-Мансийский Автономный Округ
В ЮГРЕ около 20 процентов твердых коммунальных отходов идут на переработку
Программа VI Международного гуманитарного форума "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" представлена по четырем направлениям: "Сильная команда", "Надежные партнеры", "Добрые люди" и "Хранители истории", в нее включено более 40 мероприятий, в том числе семинары, практикумы, сессии, лекции и презентации. Главным событием станет пленарное заседание с участием губернатора Югры Натальей Комаровой, которое состоится 9 декабря.
Как добавили в правительстве, форум продолжится уже традиционной "Неделей добра", которую проведет Центр добровольчества Югры. Мероприятие представляет собой концентрат волонтерских и благотворительных акций и флешмобов, которые пройдут с 9 по 26 декабря.
Шишки кедра. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 15:27Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре выделят более 12 миллионов рублей на обустройство кедропарка
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоНаталья КомароваХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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