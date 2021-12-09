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Нигерия рассчитывает на развитие энергетического сотрудничества с Россией
Нигерия рассчитывает на развитие энергетического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 09.12.2021
Нигерия рассчитывает на развитие энергетического сотрудничества с Россией
Нигерия рассчитывает развивать сотрудничество с Россией в энергетике в рамках ОПЕК+, а также по газу, поскольку обе страны являются крупными поставщиками... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:22
2021-12-09T10:03
нигерия
африка
владимир путин
опек
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нигерия рассчитывает развивать сотрудничество с Россией в энергетике в рамках ОПЕК+, а также по газу, поскольку обе страны являются крупными поставщиками топлива, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.Посол отметил, что на церемонии вручения верительных грамот президент РФ Владимир Путин отметил важную роль, которую играет Нигерия в Африке.Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху &gt;&gt;
https://ria.ru/20211208/omikron-1762687446.html
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нигерия, африка, владимир путин, опек, цены на нефть, россия
09:22 09.12.2021 (обновлено: 10:03 09.12.2021)
 
Нигерия рассчитывает на развитие энергетического сотрудничества с Россией

Нигерия рассчитывает развивать сотрудничество с Россией в энергетике в рамках ОПЕК+

© ИнфографикаСделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
© Инфографика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нигерия рассчитывает развивать сотрудничество с Россией в энергетике в рамках ОПЕК+, а также по газу, поскольку обе страны являются крупными поставщиками топлива, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.
Посол отметил, что на церемонии вручения верительных грамот президент РФ Владимир Путин отметил важную роль, которую играет Нигерия в Африке.

"Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке, активным членом ОПЕК. И Нигерия может укреплять сотрудничество с Россией, которая является частью ОПЕК+. Что касается сферы углеводородов, у Нигерии больше природного газа, чем нефти, как и у России, которая обладает большими запасами газа и может стать крупнейшей страной-экспортером газа. Поэтому есть огромные возможности для сотрудничества между нашими странами", - сказал дипломат.

Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху >>
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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НигерияАфрикаВладимир ПутинОПЕКЦены на нефтьРоссия
 
 
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