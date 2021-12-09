Нигерия рассчитывает на развитие энергетического сотрудничества с Россией

"Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке, активным членом ОПЕК. И Нигерия может укреплять сотрудничество с Россией, которая является частью ОПЕК+. Что касается сферы углеводородов, у Нигерии больше природного газа, чем нефти, как и у России, которая обладает большими запасами газа и может стать крупнейшей страной-экспортером газа. Поэтому есть огромные возможности для сотрудничества между нашими странами", - сказал дипломат.