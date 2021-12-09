https://ria.ru/20211209/energetika-1762870302.html
Нигерия рассчитывает на развитие энергетического сотрудничества с Россией
Нигерия рассчитывает на развитие энергетического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 09.12.2021
Нигерия рассчитывает на развитие энергетического сотрудничества с Россией
Нигерия рассчитывает развивать сотрудничество с Россией в энергетике в рамках ОПЕК+, а также по газу, поскольку обе страны являются крупными поставщиками... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:22
2021-12-09T09:22
2021-12-09T10:03
нигерия
африка
владимир путин
опек
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нигерия рассчитывает развивать сотрудничество с Россией в энергетике в рамках ОПЕК+, а также по газу, поскольку обе страны являются крупными поставщиками топлива, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.Посол отметил, что на церемонии вручения верительных грамот президент РФ Владимир Путин отметил важную роль, которую играет Нигерия в Африке.Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху >>
https://ria.ru/20211208/omikron-1762687446.html
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нигерия, африка, владимир путин, опек, цены на нефть, россия
09:22 09.12.2021 (обновлено: 10:03 09.12.2021)
Нигерия рассчитывает на развитие энергетического сотрудничества с Россией
Нигерия рассчитывает развивать сотрудничество с Россией в энергетике в рамках ОПЕК+