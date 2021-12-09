https://ria.ru/20211209/donbass-1762871086.html

Киев подготовит обновленный проект по обеспечению перемирия в Донбассе

Киев подготовит обновленный проект по обеспечению перемирия в Донбассе - РИА Новости, 09.12.2021

Киев подготовит обновленный проект по обеспечению перемирия в Донбассе

Киев на заседании контактной группы по Донбассу взял время для подготовки обновленного варианта проекта, направленного на обеспечение выполнения мер по... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:27

2021-12-09T09:27

2021-12-09T09:27

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Киев на заседании контактной группы по Донбассу взял время для подготовки обновленного варианта проекта, направленного на обеспечение выполнения мер по перемирию, Донецк готов рассмотреть его в кратчайшие сроки, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.В среду прошла видеоконференция контактной группы. В ДНР заявляли, что подготовили проект заявления о механизмах по обеспечению перемирия, содержащий шаги по возвращению Киева к выполнению договоренностей."Мы предложили практические шаги, которые должны быть предприняты нами и Киевом для результативного соблюдения мер (по обеспечению перемирия – ред.). Предполагался возврат Украины в согласованный 22 июля 2020 года координационный механизм по взаимодействию представителей ДНР, ЛНР и Украины в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня – ред.) в целях оперативного пресечения нарушений режима прекращения огня и предотвращения перестрелок", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службы МИД ДНР.По ее словам, также Киеву предлагалось официально отказаться от предыдущих заявлений о допустимости открывать ответный огонь и применять беспилотники украинскими силовиками на местах без согласования с вышестоящим командованием. "На наш многократно повторенный вопрос о том, готов ли Киев зафиксировать взаимодействие Украины и республик в СЦКК для полноценного действия координационного механизма, украинские представители оказались не готовы дать четкий ответ. Делегация Украины попросила дополнительного времени, чтобы в ответ на нашу инициативу подготовить обновленный вариант проекта заявления, учитывающий наши принципиальные позиции", - отметила Никонорова.Она добавила, что ДНР ждет от Киева обещанный текст и готова "изучить его незамедлительно, чтобы понять перспективы согласования документа, способного привести к реальному прогрессу на земле, а не к его имитации".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211206/donbass-1762425984.html

https://ria.ru/20211202/donbass-1761875735.html

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в мире, киев, оон, москва, нато, сцкк, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр, россия