Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/donbass-1762871086.html
Киев подготовит обновленный проект по обеспечению перемирия в Донбассе
Киев подготовит обновленный проект по обеспечению перемирия в Донбассе - РИА Новости, 09.12.2021
Киев подготовит обновленный проект по обеспечению перемирия в Донбассе
Киев на заседании контактной группы по Донбассу взял время для подготовки обновленного варианта проекта, направленного на обеспечение выполнения мер по... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:27
2021-12-09T09:27
в мире
киев
оон
москва
нато
сцкк
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746616193_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_3fb70e4db1f9090ebcf3af99aa3d98b2.jpg
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Киев на заседании контактной группы по Донбассу взял время для подготовки обновленного варианта проекта, направленного на обеспечение выполнения мер по перемирию, Донецк готов рассмотреть его в кратчайшие сроки, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.В среду прошла видеоконференция контактной группы. В ДНР заявляли, что подготовили проект заявления о механизмах по обеспечению перемирия, содержащий шаги по возвращению Киева к выполнению договоренностей."Мы предложили практические шаги, которые должны быть предприняты нами и Киевом для результативного соблюдения мер (по обеспечению перемирия – ред.). Предполагался возврат Украины в согласованный 22 июля 2020 года координационный механизм по взаимодействию представителей ДНР, ЛНР и Украины в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня – ред.) в целях оперативного пресечения нарушений режима прекращения огня и предотвращения перестрелок", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службы МИД ДНР.По ее словам, также Киеву предлагалось официально отказаться от предыдущих заявлений о допустимости открывать ответный огонь и применять беспилотники украинскими силовиками на местах без согласования с вышестоящим командованием. "На наш многократно повторенный вопрос о том, готов ли Киев зафиксировать взаимодействие Украины и республик в СЦКК для полноценного действия координационного механизма, украинские представители оказались не готовы дать четкий ответ. Делегация Украины попросила дополнительного времени, чтобы в ответ на нашу инициативу подготовить обновленный вариант проекта заявления, учитывающий наши принципиальные позиции", - отметила Никонорова.Она добавила, что ДНР ждет от Киева обещанный текст и готова "изучить его незамедлительно, чтобы понять перспективы согласования документа, способного привести к реальному прогрессу на земле, а не к его имитации".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211206/donbass-1762425984.html
https://ria.ru/20211202/donbass-1761875735.html
киев
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746616193_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_82959dd6da48aa82beb7d12083753e0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, оон, москва, нато, сцкк, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр, россия
09:27 09.12.2021
 
Киев подготовит обновленный проект по обеспечению перемирия в Донбассе

Киев пообещал подготовить обновленный проект по обеспечению перемирия в Донбассе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПолномочный представитель ДНР Наталья Никонорова
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Киев на заседании контактной группы по Донбассу взял время для подготовки обновленного варианта проекта, направленного на обеспечение выполнения мер по перемирию, Донецк готов рассмотреть его в кратчайшие сроки, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
В среду прошла видеоконференция контактной группы. В ДНР заявляли, что подготовили проект заявления о механизмах по обеспечению перемирия, содержащий шаги по возвращению Киева к выполнению договоренностей.
"Мы предложили практические шаги, которые должны быть предприняты нами и Киевом для результативного соблюдения мер (по обеспечению перемирия – ред.). Предполагался возврат Украины в согласованный 22 июля 2020 года координационный механизм по взаимодействию представителей ДНР, ЛНР и Украины в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня – ред.) в целях оперативного пресечения нарушений режима прекращения огня и предотвращения перестрелок", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службы МИД ДНР.
По ее словам, также Киеву предлагалось официально отказаться от предыдущих заявлений о допустимости открывать ответный огонь и применять беспилотники украинскими силовиками на местах без согласования с вышестоящим командованием. "На наш многократно повторенный вопрос о том, готов ли Киев зафиксировать взаимодействие Украины и республик в СЦКК для полноценного действия координационного механизма, украинские представители оказались не готовы дать четкий ответ. Делегация Украины попросила дополнительного времени, чтобы в ответ на нашу инициативу подготовить обновленный вариант проекта заявления, учитывающий наши принципиальные позиции", - отметила Никонорова.
Она добавила, что ДНР ждет от Киева обещанный текст и готова "изучить его незамедлительно, чтобы понять перспективы согласования документа, способного привести к реальному прогрессу на земле, а не к его имитации".
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 17:25
В ДНР назвали условие достижения мира в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 17:10
Блинкен и Кулеба обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе
 
В миреКиевООНМоскваНАТОСЦККНаталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
00:53Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
00:45Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным
00:42Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден
00:35Зеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашений
00:31США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского
00:25Путин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот
Лента новостейМолния
Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в ЛенобластиГлава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не былоБайден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с ПутинымПсаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил БайденЗеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашенийСША поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе ЗеленскогоПутин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот