https://ria.ru/20211209/bezopasnost-1762915927.html
Генштаб назвал ключевой аспект для развития Вооруженных сил
Генштаб назвал ключевой аспект для развития Вооруженных сил - РИА Новости, 09.12.2021
Генштаб назвал ключевой аспект для развития Вооруженных сил
Обострение проблем безопасности в мире является ключевым фактором, который влияет на развитие российских Вооруженных сил (ВС), заявил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:00
2021-12-09T13:00
2021-12-09T13:00
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Обострение проблем безопасности в мире является ключевым фактором, который влияет на развитие российских Вооруженных сил (ВС), заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."Коротко остановлюсь на ключевых аспектах, которые определяют деятельность Вооруженных сил. Основным фактором, влияющим на ее направленность, является обострение проблем глобальной и региональной безопасности", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.По оценке военачальника, "прежде всего, нарастанию напряженности в мире способствуют деструктивная внешняя политика ряда государств, расширение масштабов терроризма и радикального экстремизма, а также продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции".
https://ria.ru/20211208/bezopasnost-1762799235.html
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безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Генштаб назвал ключевой аспект для развития Вооруженных сил
Герасимов назвал обострение проблем безопасности в мире ключевым аспектом для развития ВС