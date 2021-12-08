https://ria.ru/20211208/vremya-1762667593.html

Ушаков рассказал, сколько времени займет нормализация отношений с США

Ушаков рассказал, сколько времени займет нормализация отношений с США - РИА Новости, 08.12.2021

Ушаков рассказал, сколько времени займет нормализация отношений с США

России и США понадобится не месяц и даже не год, чтобы решить проблемы в отношениях, их накопилось много, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:50

2021-12-08T00:50

2021-12-08T00:50

в мире

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юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. России и США понадобится не месяц и даже не год, чтобы решить проблемы в отношениях, их накопилось много, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Итог пока рано подводить, и потребуется, конечно, больше времени, потому что накопилось столько проблем, что можно разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год. Посмотрим", - сказал Ушаков журналистам.Что касается продолжения диалога Путина и Байдена, то, по его словам, президенты могут при необходимости организовать телефонный разговор.

https://ria.ru/20211208/bezopasnost-1762667393.html

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в мире, сша, юрий ушаков, россия