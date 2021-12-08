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Правительство утвердило правила господдержки виноградарей
Правительство утвердило правила господдержки виноградарей - РИА Новости, 08.12.2021
Правительство утвердило правила господдержки виноградарей
Правительство РФ утвердило правила субсидирования виноградарства в рамках отраслевого федерального проекта, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:05
2021-12-08T11:05
экономика
правительство рф
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила субсидирования виноградарства в рамках отраслевого федерального проекта, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство утвердило правила субсидирования отрасли виноградарства в рамках федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". Принятое решение откроет доступ к господдержке большему числу аграриев, занятых выращиванием винограда, послужит стимулом для внедрения инновационных технологий в этом секторе АПК, будет способствовать увеличению площади виноградников и уменьшению доли импортных виноматериалов в России", - говорится в сообщении.Уточняется, что поддержка будет оказана как молодым, так и уже плодоносящим виноградникам. Средства можно будет получить на приобретение посадочного материала для закладки виноградных насаждений, на установку систем орошения, на создание инфраструктуры, например селекционно-питомниководческих центров, а также на внедрение биологических и экологических технологий, исключающих использование вредных химических веществ, отмечает кабмин.Субсидии будут предоставляться с 2022 года в рамках проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", который направлен на увеличение площади виноградников на 35% к 2030 году. Для этого планируется ежегодно выделять около 2,4 миллиарда рублей господдержки, уточняется в сообщении.
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экономика, правительство рф, россия
11:05 08.12.2021
 
Правительство утвердило правила господдержки виноградарей

Правительство утвердило правила господдержки виноградарей в рамках федерального проекта

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСбор винограда
Сбор винограда - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила субсидирования виноградарства в рамках отраслевого федерального проекта, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство утвердило правила субсидирования отрасли виноградарства в рамках федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". Принятое решение откроет доступ к господдержке большему числу аграриев, занятых выращиванием винограда, послужит стимулом для внедрения инновационных технологий в этом секторе АПК, будет способствовать увеличению площади виноградников и уменьшению доли импортных виноматериалов в России", - говорится в сообщении.
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Субсидии будут предоставляться с 2022 года в рамках проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", который направлен на увеличение площади виноградников на 35% к 2030 году. Для этого планируется ежегодно выделять около 2,4 миллиарда рублей господдержки, уточняется в сообщении.
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