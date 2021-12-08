https://ria.ru/20211208/terakt-1762813876.html

СМИ: во Франции задержали двух мужчин, планировавших теракт на Рождество

СМИ: во Франции задержали двух мужчин, планировавших теракт на Рождество - РИА Новости, 08.12.2021

СМИ: во Франции задержали двух мужчин, планировавших теракт на Рождество

Во Франции задержали двоих мужчин, планировавших теракт в рождественские праздники, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, близкие к следствию. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:59

2021-12-08T17:59

2021-12-08T18:53

франция

в мире

иль-де-франс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757856823_208:554:2865:2048_1920x0_80_0_0_748859a7b29404d3131c9ecb9bd2fd41.jpg

ПАРИЖ, 8 дек — РИА Новости. Во Франции задержали двоих мужчин, планировавших теракт в рождественские праздники, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, близкие к следствию."Они планировали убивать ножами случайных прохожих в особо посещаемых местах", — говорится в публикации на сайте СМИ.Двух мужчин 23 лет взяли под стражу 29 ноября в столичном регионе Иль-де-Франс. Третьего декабря им предъявили обвинения и заключили под стражу в рамках предварительного расследования антитеррористической прокуратуры.Задержанных подозревают в том, что они планировали атаки в торговых центрах, университетах, многолюдных улицах. Один из них признал это, отмечает телеканал.Правоохранительные органы обнаружили у них дома электронные носители с джихадистской литературой и тексты, пропагандирующие "Исламское государство"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211108/napadenie-1758027165.html

https://ria.ru/20211202/frantsiya-1761916018.html

франция

иль-де-франс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, в мире, иль-де-франс