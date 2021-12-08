https://ria.ru/20211208/terakt-1762813876.html
СМИ: во Франции задержали двух мужчин, планировавших теракт на Рождество
СМИ: во Франции задержали двух мужчин, планировавших теракт на Рождество - РИА Новости, 08.12.2021
СМИ: во Франции задержали двух мужчин, планировавших теракт на Рождество
Во Франции задержали двоих мужчин, планировавших теракт в рождественские праздники, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, близкие к следствию. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:59
2021-12-08T17:59
2021-12-08T18:53
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ПАРИЖ, 8 дек — РИА Новости. Во Франции задержали двоих мужчин, планировавших теракт в рождественские праздники, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, близкие к следствию."Они планировали убивать ножами случайных прохожих в особо посещаемых местах", — говорится в публикации на сайте СМИ.Двух мужчин 23 лет взяли под стражу 29 ноября в столичном регионе Иль-де-Франс. Третьего декабря им предъявили обвинения и заключили под стражу в рамках предварительного расследования антитеррористической прокуратуры.Задержанных подозревают в том, что они планировали атаки в торговых центрах, университетах, многолюдных улицах. Один из них признал это, отмечает телеканал.Правоохранительные органы обнаружили у них дома электронные носители с джихадистской литературой и тексты, пропагандирующие "Исламское государство"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211108/napadenie-1758027165.html
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франция, в мире, иль-де-франс
17:59 08.12.2021 (обновлено: 18:53 08.12.2021)
СМИ: во Франции задержали двух мужчин, планировавших теракт на Рождество
BFMTV: во Франции задержали двух мужчин, планировавших теракт на рождественские праздники