https://ria.ru/20211208/sud-1762733497.html

На процессе по MH17 заявили о 301 иске о компенсациях

На процессе по MH17 заявили о 301 иске о компенсациях - РИА Новости, 08.12.2021

На процессе по MH17 заявили о 301 иске о компенсациях

Окружной суд Гааги получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины, сообщил председательствующий судья Хендрик... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:51

2021-12-08T12:51

2021-12-08T13:16

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ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс без уточнения того, кто является ответчиком по данным искам."На сегодняшний день 301 иск о компенсации поступил в суд", - сказал судья на слушаниях в среду. Трансляция заседания ведется на сайте суда.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Ранее рассматривался вопрос о том, чтобы рассмотреть иски родственников в отдельном процессе, однако адвокаты, представляющие интересы истцов, настояли на подаче исков в рамках уголовного дела по авиакатастрофе, а не отдельного гражданского процесса. Как отмечали адвокаты, в уголовном судопроизводстве, в отличие от гражданского, существует мера безотлагательного решения по выплатам компенсаций и аванса, в гражданском же разбирательстве такого нет.Таким образом, ответчиками по искам о компенсациях также являются Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20211208/mh17-1762731812.html

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в мире, киев, москва, дмитрий песков, николай винниченко, mh17. расследование, анастасия иванова, россия