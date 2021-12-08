https://ria.ru/20211208/sobyanin-1762696702.html

Собянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилей

Собянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилей - РИА Новости, 08.12.2021

Собянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 130 миллионов рублей на установку быстрых зарядных станций для электромобилей сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:29

2021-12-08T10:29

2021-12-08T10:29

общество

москва

сергей собянин

автостат

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 130 миллионов рублей на установку быстрых зарядных станций для электромобилей сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."Правительство Москвы выделило 130 миллионов рублей на реализацию программы развития общедоступной сети зарядных станций для электромобилей (ЭЗС). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин",- говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время в Москве работают 109 зарядные станций, из них 42 (порядка 40%) соответствуют новому городскому стандарту, утверждённому департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.В частности, ЭЗС нового стандарта интегрированы в мобильное приложение "Московский транспорт", с помощью которого водители могут бронировать и активировать зарядную сессию, строить маршруты до ближайшей ЭЗС и другое. Отмечается, что важным преимуществом новых зарядных станций является возможность зарядить электромобиль за 20 минут."В настоящее время проводится работа по размещению 200 зарядных станций нового стандарта.Выделенные постановлением правительства Москвы средства позволят установить ещё 50 современных ЭЗС до конца 2022 года. Всего в планах – размещение 600 станций к 2023 году",- говорится в сообщении.По данным аналитического агентства "Автостат", за последние шесть лет количество зарегистрированных в Москве электромобилей выросло в 8,5 раза – с 235 в конце 2015 года до порядка 2 000 в конце 2021 года. Это произошло во многом благодаря ряду стимулирующих мер для развития электротранспорта, принятых правительством города в последние годы. В частности, владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога. Также они имеют право бесплатно парковать свои транспортные средства в зонах платной городской парковки и пользоваться городскими ЭЗС.Кроме того, для владельцев такси и каршеринга при приобретении электромобиля – в кредит или в лизинг – размер субсидии увеличен в два раза по сравнению с субсидией на покупку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.Развитие электротранспорта и общедоступной сети ЭЗС позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в городе Москве, добавили в пресс-службе мэра.

https://ria.ru/20211127/irlandiya-1760914507.html

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общество, москва, сергей собянин, автостат