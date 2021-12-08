https://ria.ru/20211208/sertifikatsiya-1762750689.html

В МИД выразили надежду на сертификацию "Северного потока — 2" весной

В МИД выразили надежду на сертификацию "Северного потока — 2" весной - РИА Новости, 08.12.2021

В МИД выразили надежду на сертификацию "Северного потока — 2" весной

Москва рассчитывает, что сертификация "Северного потока 2" будет завершена в запланированные сроки - весной, заявил РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:10

2021-12-08T14:10

2021-12-08T14:15

москва

россия

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

северный поток — 2

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что сертификация "Северного потока 2" будет завершена в запланированные сроки - весной, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий."По "Северному потоку 2" ожидания таковы, что должен быть создан независимый оператор в Германии, который возьмёт в управление германский отрезок газопровода, и тогда сертификация трассы будет продолжена. Сроки при этом, наверное, поменяются, но мы надеемся, что те параметры, которые ранее, соответственно, обозначались, а именно весна, будут сохранены в силе, а затем вопрос будет передан в Еврокомиссию", - сказал он.При этом он отметил, что чем тщательнее будет проведена сертификация германской стороной, тем более обоснованными будут ожидания в отношении Еврокомиссии.

https://ria.ru/20211130/potok-1761428389.html

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москва, россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток — 2