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В МИД выразили надежду на сертификацию "Северного потока — 2" весной
В МИД выразили надежду на сертификацию "Северного потока — 2" весной - РИА Новости, 08.12.2021
В МИД выразили надежду на сертификацию "Северного потока — 2" весной
Москва рассчитывает, что сертификация "Северного потока 2" будет завершена в запланированные сроки - весной, заявил РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:10
2021-12-08T14:15
москва
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
северный поток — 2
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что сертификация "Северного потока 2" будет завершена в запланированные сроки - весной, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий."По "Северному потоку 2" ожидания таковы, что должен быть создан независимый оператор в Германии, который возьмёт в управление германский отрезок газопровода, и тогда сертификация трассы будет продолжена. Сроки при этом, наверное, поменяются, но мы надеемся, что те параметры, которые ранее, соответственно, обозначались, а именно весна, будут сохранены в силе, а затем вопрос будет передан в Еврокомиссию", - сказал он.При этом он отметил, что чем тщательнее будет проведена сертификация германской стороной, тем более обоснованными будут ожидания в отношении Еврокомиссии.
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москва, россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток — 2
14:10 08.12.2021 (обновлено: 14:15 08.12.2021)
 
В МИД выразили надежду на сертификацию "Северного потока — 2" весной

В МИД выразили надежду на окончание сертификации "Северного потока — 2" весной

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что сертификация "Северного потока 2" будет завершена в запланированные сроки - весной, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.
"По "Северному потоку 2" ожидания таковы, что должен быть создан независимый оператор в Германии, который возьмёт в управление германский отрезок газопровода, и тогда сертификация трассы будет продолжена. Сроки при этом, наверное, поменяются, но мы надеемся, что те параметры, которые ранее, соответственно, обозначались, а именно весна, будут сохранены в силе, а затем вопрос будет передан в Еврокомиссию", - сказал он.
При этом он отметил, что чем тщательнее будет проведена сертификация германской стороной, тем более обоснованными будут ожидания в отношении Еврокомиссии.
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 12:38
В Кремле надеются, что угроз сертификации "Северного потока — 2" не будет
 
МоскваРоссияЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Северный поток — 2
 
 
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