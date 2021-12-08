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Напавшие на водителя школьного автобуса в Ингушетии стреляли из "травмата"
Напавшие на водителя школьного автобуса в Ингушетии стреляли из "травмата" - РИА Новости, 08.12.2021
Напавшие на водителя школьного автобуса в Ингушетии стреляли из "травмата"
Следователи организовали проверку по факту нападения на водителя школьного микроавтобуса в Ингушетии, где неизвестные стреляли из травматического оружия,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:25
2021-12-08T11:25
происшествия
назрановский район
республика ингушетия
ford motor
следственный комитет россии (ск рф)
мвд по ингушетии
россия
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НАЛЬЧИК, 8 дек - РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту нападения на водителя школьного микроавтобуса в Ингушетии, где неизвестные стреляли из травматического оружия, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее региональное МВД сообщило, что в селе Экажево несколько человек остановили микроавтобус и нанесли водителю побои. Пассажиры не пострадали."По данным следствия, вечером 7 декабря на улице Вишневой селения Экажево Назрановского района неизвестные лица, передвигавшиеся на двух автомобилях, перегородив дорогу, произвели выстрелы из травматического оружия по микроавтобусу Ford Tranzit под управлением 32-летнего местного жителя, после чего нанесли ему удары деревянными палками по различным частям тела", - говорится в сообщении.Отмечается, что водитель с травмами госпитализирован в больницу. Дети, находившиеся в микроавтобусе, не пострадали.Региональная прокуратура сообщает, что по факту нападения следственным отделом ОМВД России по Назрановскому району возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК РФ."Прокурор республики Ингушетия организовал проверку по факту нападения, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом", - уточняет прокуратура.По информации МВД по Ингушетии, причиной конфликта могли стать неприязненные отношения водителя микроавтобуса с местными жителями, предположительно, из-за земельного спора.Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по республике Ингушетия Коноводу доложить о ходе проверки по факту нападения на водителя автобуса", - говорится на сайте ведомства.
https://ria.ru/20211208/napadenie-1762674217.html
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назрановский район
республика ингушетия
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происшествия, назрановский район, республика ингушетия, ford motor, следственный комитет россии (ск рф), мвд по ингушетии, россия
11:25 08.12.2021
 
Напавшие на водителя школьного автобуса в Ингушетии стреляли из "травмата"

Избившие палками водителя школьного автобуса в Ингушетии стреляли из "травмата"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 8 дек - РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту нападения на водителя школьного микроавтобуса в Ингушетии, где неизвестные стреляли из травматического оружия, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее региональное МВД сообщило, что в селе Экажево несколько человек остановили микроавтобус и нанесли водителю побои. Пассажиры не пострадали.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
03:37
В Ингушетии несколько человек напали на автобус с детьми и избили водителя
"По данным следствия, вечером 7 декабря на улице Вишневой селения Экажево Назрановского района неизвестные лица, передвигавшиеся на двух автомобилях, перегородив дорогу, произвели выстрелы из травматического оружия по микроавтобусу Ford Tranzit под управлением 32-летнего местного жителя, после чего нанесли ему удары деревянными палками по различным частям тела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель с травмами госпитализирован в больницу. Дети, находившиеся в микроавтобусе, не пострадали.
"По данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой, наряду с прочим, будет дана правовая оценка возможным нарушениям требований безопасности при оказании услуг по перевозке детей", - подчеркивает ведомство.
Региональная прокуратура сообщает, что по факту нападения следственным отделом ОМВД России по Назрановскому району возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК РФ.
"Прокурор республики Ингушетия организовал проверку по факту нападения, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом", - уточняет прокуратура.
По информации МВД по Ингушетии, причиной конфликта могли стать неприязненные отношения водителя микроавтобуса с местными жителями, предположительно, из-за земельного спора.
Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по республике Ингушетия Коноводу доложить о ходе проверки по факту нападения на водителя автобуса", - говорится на сайте ведомства.
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ПроисшествияНазрановский районРеспублика ИнгушетияFord MotorСледственный комитет России (СК РФ)МВД по ИнгушетииРоссия
 
 
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