Напавшие на водителя школьного автобуса в Ингушетии стреляли из "травмата"
Избившие палками водителя школьного автобуса в Ингушетии стреляли из "травмата"
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
НАЛЬЧИК, 8 дек - РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту нападения на водителя школьного микроавтобуса в Ингушетии, где неизвестные стреляли из травматического оружия, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее региональное МВД сообщило, что в селе Экажево несколько человек остановили микроавтобус и нанесли водителю побои. Пассажиры не пострадали.
"По данным следствия, вечером 7 декабря на улице Вишневой селения Экажево Назрановского района неизвестные лица, передвигавшиеся на двух автомобилях, перегородив дорогу, произвели выстрелы из травматического оружия по микроавтобусу Ford Tranzit под управлением 32-летнего местного жителя, после чего нанесли ему удары деревянными палками по различным частям тела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель с травмами госпитализирован в больницу. Дети, находившиеся в микроавтобусе, не пострадали.
"По данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой, наряду с прочим, будет дана правовая оценка возможным нарушениям требований безопасности при оказании услуг по перевозке детей", - подчеркивает ведомство.
Региональная прокуратура сообщает, что по факту нападения следственным отделом ОМВД России по Назрановскому району возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК РФ.
"Прокурор республики Ингушетия организовал проверку по факту нападения, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом", - уточняет прокуратура.
По информации МВД по Ингушетии, причиной конфликта могли стать неприязненные отношения водителя микроавтобуса с местными жителями, предположительно, из-за земельного спора.