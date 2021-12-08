https://ria.ru/20211208/proisshestvie-1762710662.html

Напавшие на водителя школьного автобуса в Ингушетии стреляли из "травмата"

Напавшие на водителя школьного автобуса в Ингушетии стреляли из "травмата" - РИА Новости, 08.12.2021

Напавшие на водителя школьного автобуса в Ингушетии стреляли из "травмата"

Следователи организовали проверку по факту нападения на водителя школьного микроавтобуса в Ингушетии, где неизвестные стреляли из травматического оружия,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:25

2021-12-08T11:25

2021-12-08T11:25

происшествия

назрановский район

республика ингушетия

ford motor

следственный комитет россии (ск рф)

мвд по ингушетии

россия

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НАЛЬЧИК, 8 дек - РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту нападения на водителя школьного микроавтобуса в Ингушетии, где неизвестные стреляли из травматического оружия, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее региональное МВД сообщило, что в селе Экажево несколько человек остановили микроавтобус и нанесли водителю побои. Пассажиры не пострадали."По данным следствия, вечером 7 декабря на улице Вишневой селения Экажево Назрановского района неизвестные лица, передвигавшиеся на двух автомобилях, перегородив дорогу, произвели выстрелы из травматического оружия по микроавтобусу Ford Tranzit под управлением 32-летнего местного жителя, после чего нанесли ему удары деревянными палками по различным частям тела", - говорится в сообщении.Отмечается, что водитель с травмами госпитализирован в больницу. Дети, находившиеся в микроавтобусе, не пострадали.Региональная прокуратура сообщает, что по факту нападения следственным отделом ОМВД России по Назрановскому району возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК РФ."Прокурор республики Ингушетия организовал проверку по факту нападения, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом", - уточняет прокуратура.По информации МВД по Ингушетии, причиной конфликта могли стать неприязненные отношения водителя микроавтобуса с местными жителями, предположительно, из-за земельного спора.Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по республике Ингушетия Коноводу доложить о ходе проверки по факту нападения на водителя автобуса", - говорится на сайте ведомства.

https://ria.ru/20211208/napadenie-1762674217.html

https://ria.ru/20211202/sk-1761885260.html

назрановский район

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происшествия, назрановский район, республика ингушетия, ford motor, следственный комитет россии (ск рф), мвд по ингушетии, россия