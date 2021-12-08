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При пожаре в центре Петербурга погибла женщина

При пожаре в центре Петербурга погибла женщина - РИА Новости, 08.12.2021

При пожаре в центре Петербурга погибла женщина

Женщина погибла при пожаре в квартире дома в Центральном районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:31

2021-12-08T16:31

2021-12-08T16:31

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Женщина погибла при пожаре в квартире дома в Центральном районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."В 15.01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, улица Коломенская, 35-37. В 15.48 пожар локализован. На месте пожара обнаружена погибшая женщина", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, горела обстановка в комнате, кухне и коридоре на общей площади 20 квадратных метров.В тушении огня участвовали 3 единицы техники и 12 человек от МЧС.

https://ria.ru/20211208/meyer-1762758828.html

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)