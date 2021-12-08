https://ria.ru/20211208/politika-1762743071.html

Сроки нового разговора Путина и Байдена назвать невозможно, заявил Песков

Сроки нового разговора Путина и Байдена назвать невозможно, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2021

Сроки нового разговора Путина и Байдена назвать невозможно, заявил Песков

Сроки контактов РФ и США по итогам общения лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена пока не определены, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:35

2021-12-08T13:35

2021-12-08T13:37

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сша

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дмитрий песков

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юрий ушаков

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сроки контактов РФ и США по итогам общения лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена пока не определены, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент ответить, когда это будет возможно, не представляется возможным", - сказал он журналистам.Сроки контактов РФ и США по итогам общения президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена пока не определены, но должны состояться весьма и весьма оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Разговор Путина и Байдена состоялся во вторник в формате закрытой видеоконференцсвязи и продолжался около двух часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе общения Байден обозначил санкции, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае эскалации на границе с Украиной, а Путин проиллюстрировал деструктивную линию Киева на демонтаж Минских соглашений. Кроме того, Байден акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск у украинских границ, а Путин ответил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.По словам Пескова, еще не ясно, будет ли обсуждение вопросов стратегической безопасности проходить в рамках договора по стратстабильности или отдельно. "Это еще предстоит решить в зависимости от того, каких именно представителей для нынешней ситуации назначит президент", - отметил он.

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762741145.html

https://ria.ru/20211208/ssha-1762725264.html

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политика, сша, россия, киев, дмитрий песков, джо байден, нато, юрий ушаков