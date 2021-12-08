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Сроки нового разговора Путина и Байдена назвать невозможно, заявил Песков
Сроки нового разговора Путина и Байдена назвать невозможно, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2021
Сроки нового разговора Путина и Байдена назвать невозможно, заявил Песков
Сроки контактов РФ и США по итогам общения лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена пока не определены, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:35
2021-12-08T13:37
политика
сша
россия
киев
дмитрий песков
джо байден
нато
юрий ушаков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сроки контактов РФ и США по итогам общения лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена пока не определены, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент ответить, когда это будет возможно, не представляется возможным", - сказал он журналистам.Сроки контактов РФ и США по итогам общения президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена пока не определены, но должны состояться весьма и весьма оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Разговор Путина и Байдена состоялся во вторник в формате закрытой видеоконференцсвязи и продолжался около двух часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе общения Байден обозначил санкции, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае эскалации на границе с Украиной, а Путин проиллюстрировал деструктивную линию Киева на демонтаж Минских соглашений. Кроме того, Байден акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск у украинских границ, а Путин ответил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.По словам Пескова, еще не ясно, будет ли обсуждение вопросов стратегической безопасности проходить в рамках договора по стратстабильности или отдельно. "Это еще предстоит решить в зависимости от того, каких именно представителей для нынешней ситуации назначит президент", - отметил он.
https://ria.ru/20211208/peregovory-1762741145.html
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политика, сша, россия, киев, дмитрий песков, джо байден, нато, юрий ушаков
13:35 08.12.2021 (обновлено: 13:37 08.12.2021)
 
Сроки нового разговора Путина и Байдена назвать невозможно, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: сроки новой встречи Путина и Байдена назвать невозможно

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сроки контактов РФ и США по итогам общения лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена пока не определены, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент ответить, когда это будет возможно, не представляется возможным", - сказал он журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
13:27
В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от переговоров с Байденом
Сроки контактов РФ и США по итогам общения президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена пока не определены, но должны состояться весьма и весьма оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Разговор Путина и Байдена состоялся во вторник в формате закрытой видеоконференцсвязи и продолжался около двух часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе общения Байден обозначил санкции, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае эскалации на границе с Украиной, а Путин проиллюстрировал деструктивную линию Киева на демонтаж Минских соглашений. Кроме того, Байден акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск у украинских границ, а Путин ответил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
"Президенты договорились, что они назначат своих представителей, которые весьма оперативно начнут обсуждение этой сложной конфронтационной ситуации, обсуждение вопросов стратегической безопасности на континенте. Когда это будет точно, сказать пока не представляется возможным, но президенты имели в виду, что это должно состояться весьма и весьма оперативно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие шаги предполагается принять в развитие разговора с Байденом и когда их можно ожидать.
По словам Пескова, еще не ясно, будет ли обсуждение вопросов стратегической безопасности проходить в рамках договора по стратстабильности или отдельно. "Это еще предстоит решить в зависимости от того, каких именно представителей для нынешней ситуации назначит президент", - отметил он.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
12:19
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ПолитикаСШАРоссияКиевДмитрий ПесковДжо БайденНАТОЮрий Ушаков
 
 
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