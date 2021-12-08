В ДНР оценили итоги переговоров Путина и Байдена
Глава Народного совета ДНР Бидевка: переговоры Путина и Байдена не приведут к деэскалации
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли приведет к деэскалации в Донбассе, поскольку Вашингтону это не выгодно, считает председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка.
Разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся во вторник в формате закрытой видеоконференции продолжался около двух часов. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что в ответ на военную эскалацию Запад ответит решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал своего американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
"Сложно ожидать деэскалации конфликта, поскольку США выгодно за счет него оказывать давление на Россию и страны Евросоюза. В свою очередь, украинские власти, которые не самостоятельно принимают решения, а слепо выполняют указания из Вашингтона, будут действовать в зависимости от того, какую линию поведения им обозначат", - сказал РИА Новости Бидевка.
По его мнению, риторика Байдена на переговорах была довольно агрессивной: России угрожали новыми санкциями за передвижение ее войск по собственной территории, в то время как американские и натовские военные "обосновались, причем довольно крепко, как раз таки в чужом государстве".
"Да и на Украине совершенно открыто говорят о работе иностранных инструкторов, оперативных центров и других самых разнообразных формах работы иностранных военных структур на своей территории. По факту НАТО уже расширили географию своего присутствия в Европе, и очевидно, что в риторике Байдена правда не на его стороне", - добавил Бидевка.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.