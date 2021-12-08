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В ДНР оценили итоги переговоров Путина и Байдена
В ДНР оценили итоги переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 08.12.2021
В ДНР оценили итоги переговоров Путина и Байдена
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли приведет к деэскалации в Донбассе, поскольку Вашингтону это не выгодно, считает... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:21
2021-12-08T15:21
в мире
киев
сша
владимир путин
джо байден
евросоюз
нато
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли приведет к деэскалации в Донбассе, поскольку Вашингтону это не выгодно, считает председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка.Разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся во вторник в формате закрытой видеоконференции продолжался около двух часов. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что в ответ на военную эскалацию Запад ответит решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал своего американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей."Сложно ожидать деэскалации конфликта, поскольку США выгодно за счет него оказывать давление на Россию и страны Евросоюза. В свою очередь, украинские власти, которые не самостоятельно принимают решения, а слепо выполняют указания из Вашингтона, будут действовать в зависимости от того, какую линию поведения им обозначат", - сказал РИА Новости Бидевка.По его мнению, риторика Байдена на переговорах была довольно агрессивной: России угрожали новыми санкциями за передвижение ее войск по собственной территории, в то время как американские и натовские военные "обосновались, причем довольно крепко, как раз таки в чужом государстве"."Да и на Украине совершенно открыто говорят о работе иностранных инструкторов, оперативных центров и других самых разнообразных формах работы иностранных военных структур на своей территории. По факту НАТО уже расширили географию своего присутствия в Европе, и очевидно, что в риторике Байдена правда не на его стороне", - добавил Бидевка.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211208/ukraina-1762751424.html
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в мире, киев, сша, владимир путин, джо байден, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр, владимир бидёвка, россия
15:21 08.12.2021
 
В ДНР оценили итоги переговоров Путина и Байдена

Глава Народного совета ДНР Бидевка: переговоры Путина и Байдена не приведут к деэскалации

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли приведет к деэскалации в Донбассе, поскольку Вашингтону это не выгодно, считает председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка.
Разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся во вторник в формате закрытой видеоконференции продолжался около двух часов. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что в ответ на военную эскалацию Запад ответит решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал своего американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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МИД Украины поприветствовал переговоры Путина и Байдена
"Сложно ожидать деэскалации конфликта, поскольку США выгодно за счет него оказывать давление на Россию и страны Евросоюза. В свою очередь, украинские власти, которые не самостоятельно принимают решения, а слепо выполняют указания из Вашингтона, будут действовать в зависимости от того, какую линию поведения им обозначат", - сказал РИА Новости Бидевка.
По его мнению, риторика Байдена на переговорах была довольно агрессивной: России угрожали новыми санкциями за передвижение ее войск по собственной территории, в то время как американские и натовские военные "обосновались, причем довольно крепко, как раз таки в чужом государстве".
"Да и на Украине совершенно открыто говорят о работе иностранных инструкторов, оперативных центров и других самых разнообразных формах работы иностранных военных структур на своей территории. По факту НАТО уже расширили географию своего присутствия в Европе, и очевидно, что в риторике Байдена правда не на его стороне", - добавил Бидевка.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Онлайн саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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В миреКиевСШАВладимир ПутинДжо БайденЕвросоюзНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВладимир БидёвкаРоссия
 
 
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