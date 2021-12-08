https://ria.ru/20211208/peregovory-1762691757.html

Политолог оценил итоги переговоров Путина и Байдена

Политолог оценил итоги переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 08.12.2021

Политолог оценил итоги переговоров Путина и Байдена

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена показали, что оба являются политическими реалистами, которые осознают свою ответственность за... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:50

2021-12-08T09:50

2021-12-08T09:50

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сша

европа

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена показали, что оба являются политическими реалистами, которые осознают свою ответственность за ситуацию с безопасностью в мире, но "химии" между ними не возникло, сказал РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Лидеры России и США провели во вторник видеовстречу, основной темой которой стала ситуация на Украине."У них есть что-то общее. Не думаю, что между ними возникла какая-то "химия" в отношениях, но у них есть общее, которое заключается в том, что это ответственные политики, понимающие свою ответственность за ситуацию и нежелающие ввергать Европу в военный конфликт; осознающие последствия действий своих предшественников и необходимость диалога. Это два политических реалиста, другое дело, что Байден не всегда может этот политический реализм обозначить открыто", - отметил Межуев.Он подчеркнул, что даже при том, что у Байдена и Путина "есть что-то общее, разница политических философий в ходе разговора была очень ярко представлена"."Переговоры, скорее, проявили разногласия, чем выявили общее, что и неплохо, потому что, по-видимому, женевский саммит был чересчур комплиментарным", - пояснил эксперт.По его словам, разногласия РФ и США по Украине "настолько фундаментальны, что ни одна сторона не может отойти от своей точки зрения"."Есть позитивные результаты, но были и ультиматумы в адрес России - и про вступление других стран в НАТО, и что Россия не имеет права оказывать влияние на Украину - это стандартный набор американской демагогии. Конечно, нет ничего хорошего в том, что США не отступают от философии, которая и привела к этой конфликтной ситуации", - отметил эксперт.Байден в беседе с Путиным выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, о чем сообщил Белый дом.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211208/optimizm-1762670239.html

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Первые кадры онлайн-саммита Путина и Байдена Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, они проходят тет-а-тет. 2021-12-08T09:50 true PT0M33S

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в мире, сша, европа, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия