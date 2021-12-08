https://ria.ru/20211208/pensiya-1762728098.html

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии - РИА Новости, 08.12.2021

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:30

2021-12-08T12:30

2021-12-08T12:30

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года.Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.Также она положена мужчинам 1953–1966 годов рождения и женщинам 1957–1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.Кроме того, накопительная часть формируется у участников программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

https://ria.ru/20211206/pensii-1762319419.html

https://ria.ru/20211130/pensiya-1761367578.html

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общество, госдума рф, пенсионный фонд рф, россия