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В Минтруде рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В Минтруде рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления - РИА Новости, 08.12.2021
В Минтруде рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Россияне, родившиеся в 1976 году и после, могут формировать пенсионные накопления. По-прежнему получить накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T02:18
2021-12-08T08:00
общество
пенсионный фонд рф
внии труда
россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Россияне, родившиеся в 1976 году и после, могут формировать пенсионные накопления. По-прежнему получить накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, уточнили в беседе с агентством "Прайм" в ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России.В ведомстве перечислили, какие выплаты могут получить граждане с пенсионными накоплениями. Речь идет о единовременной выплате для тех, у которых расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии. Кроме того, выплачивается ежемесячно в течение 10 лет и дольше срочная пенсионная выплата, если пенсионные накопления формировались за счет взносов по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также средств материнского капитала. Еще одна ежемесячная выплата – накопительная пенсия – выплачивается, если ее размер составляет больше 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты и накопительной пенсии, рассчитанной по состоянию на день ее назначения."За оформлением пенсионных накоплений необходимо обращаться в ПФР либо - если человек перевел накопления в негосударственный фонд - в НПФ. В случае смерти гражданина до установления ему накопительной пенсии пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам умершего гражданина. Кроме того, если гражданину при жизни была назначена срочная пенсионная выплата, но до его смерти она полностью не выплачена, остатки средств пенсионных накоплений также выплачиваются правопреемникам умершего гражданина. Для этого правопреемникам необходимо обратиться к страховщику, у которого формировались накопления - ПФР или НПФ", - объяснили агентству во "ВНИИ труда".
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общество, пенсионный фонд рф, внии труда, россия
02:18 08.12.2021 (обновлено: 08:00 08.12.2021)
 
В Минтруде рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления

В Минтруде заявили о праве россиян получить пенсионные накопления в 55—60 лет

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Россияне, родившиеся в 1976 году и после, могут формировать пенсионные накопления. По-прежнему получить накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, уточнили в беседе с агентством "Прайм" в ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России.
В ведомстве перечислили, какие выплаты могут получить граждане с пенсионными накоплениями. Речь идет о единовременной выплате для тех, у которых расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии. Кроме того, выплачивается ежемесячно в течение 10 лет и дольше срочная пенсионная выплата, если пенсионные накопления формировались за счет взносов по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также средств материнского капитала. Еще одна ежемесячная выплата – накопительная пенсия – выплачивается, если ее размер составляет больше 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты и накопительной пенсии, рассчитанной по состоянию на день ее назначения.
"За оформлением пенсионных накоплений необходимо обращаться в ПФР либо - если человек перевел накопления в негосударственный фонд - в НПФ. В случае смерти гражданина до установления ему накопительной пенсии пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам умершего гражданина. Кроме того, если гражданину при жизни была назначена срочная пенсионная выплата, но до его смерти она полностью не выплачена, остатки средств пенсионных накоплений также выплачиваются правопреемникам умершего гражданина. Для этого правопреемникам необходимо обратиться к страховщику, у которого формировались накопления - ПФР или НПФ", - объяснили агентству во "ВНИИ труда".
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