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Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск

Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск - РИА Новости, 08.12.2021

Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск

Отвода войск РФ от границ Украины не стоит ожидать после разговора президента РФ Владимира Путина с главой США Джо Байденом, заявил экс-глава МИД Украины Павел... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T02:58

2021-12-08T02:58

2021-12-08T03:02

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КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Отвода войск РФ от границ Украины не стоит ожидать после разговора президента РФ Владимира Путина с главой США Джо Байденом, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли во вторник вечером, они продлились два часа."Путин все последние месяцы последовательно повышал ставки вокруг Украины. И кое-что за это уже получил: из проекта оборонного бюджета США исчезли дополнительные санкции в отношении "Северного потока – 2" и российского суверенного долга. Конечно, они там еще могут появиться, ведь Байден довольно последовательно осуществляет политику кнута и пряника в отношении России", - написал Климкин в Facebook."В последнее время и США стали повышать ставки – тактика верна, но содержит немало угроз эскалации. Именно поэтому решение поддерживать диалог между США и РФ по отношению к нам – новость еще не хорошая, но, тем не менее, обнадеживающая. Но не ждите, что Путин быстро уведет свои войска – ему нужен рычаг на нас и Соединенные Штаты. Это пока что не конец российской игры, но очередной тайм Путин точно не выиграл", - отметил Климкин.

https://ria.ru/20211208/pomosch-1762672329.html

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