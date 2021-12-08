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Бирюков: отопление Москвы скорректировано в соответствии с погодой
Бирюков: отопление Москвы скорректировано в соответствии с погодой - РИА Новости, 08.12.2021
Бирюков: отопление Москвы скорректировано в соответствии с погодой
Работа системы городского отопления Москвы скорректирована в соответствии с погодой, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:39
2021-12-08T15:39
2021-12-08T15:39
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москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Работа системы городского отопления Москвы скорректирована в соответствии с погодой, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, в предстоящую ночь температура воздуха в городе может понизиться до минус 11 градусов. В четверг в дневные часы столбики термометров будут держаться на отметке от минус 9 до минус 11 градусов, а в ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 16 градусов. Температура теплоносителя в магистральных сетях соответствует погодным условиям", – рассказал Бирюков.Он отметил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема."Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков", – отметил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20211208/moskollektor-1762724124.html
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москва, петр бирюков, жкх
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Работа системы городского отопления Москвы
скорректирована в соответствии с погодой, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"Согласно прогнозам синоптиков, в предстоящую ночь температура воздуха в городе может понизиться до минус 11 градусов. В четверг в дневные часы столбики термометров будут держаться на отметке от минус 9 до минус 11 градусов, а в ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 16 градусов. Температура теплоносителя в магистральных сетях соответствует погодным условиям", – рассказал Бирюков.
Он отметил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
"Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков", – отметил Бирюков.