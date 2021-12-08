https://ria.ru/20211208/obledenenie-1762821675.html
Росавиация призвала аэропорты принять меры против обледенения самолетов
Росавиация призвала аэропорты принять меры против обледенения самолетов - РИА Новости, 08.12.2021
Росавиация призвала аэропорты принять меры против обледенения самолетов
Росавиация после инцидента с обледенением самолета S7 рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам принять меры для исключения авиапроисшествий, связанных с... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:41
2021-12-08T18:41
2021-12-08T18:41
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Росавиация после инцидента с обледенением самолета S7 рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам принять меры для исключения авиапроисшествий, связанных с обледенением, и внести в инструкции запрет полета при наличии на поверхности воздушного судна снега, сообщает ведомство.Самолет S7 Магадан - Новосибирск попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Как сообщала компания, она не исключает, что противообледенительная обработка в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. Отмечалось, что совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию воздушного судна в сложное пространственное положение. Управление воздушным судном при этом потеряно не было."В авиакомпании и аэропорты направлена директива - информация по безопасности полетов №23. Исходя из анализа подобных авиаинцидентов, авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано принять предупредительные меры, направленные на повышение безопасности полетов и исключения случаев возникновения авиационных происшествий, связанных с наземным обледенением (нарушение концепции "чистого" самолета), обледенением в полете, а также нарушением правил эксплуатации противообледенительной системы", - говорится в сообщении."Кроме того, авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы (процедуры, инструкции) по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полета воздушного судна при наличии на его поверхностях отложений в виде любого снега (не только мокрого) в целях исключения выпуска воздушного судна в полет с наличием снежно-ледяных отложений, которые могут привести к возникновению условий, способствующих обледенению самолета и, соответственно, к ухудшению летных характеристик или отказу систем воздушного судна", - добавляет ведомство.В сообщении говорится, что расследование Росавиации обстоятельств и причин инцидента, связанного с обледенением самолета Airbus S7, выполнявшего 2 декабря рейс по маршруту Магадан – Новосибирск, продолжается.В рамках расследования Росавиации в настоящее время проводится анализ записей наземных и бортовых средств объективного контроля, специальные исследования качества противообледенительной жидкости, оценка видеозаписей камер наблюдения аэропорта Магадан и другие мероприятия."Ставшими известными предварительные обстоятельства подготовки воздушного судна Airbus 321-271 N, выявленные в ходе расследования Росавиации, позволили на данном этапе приступить к решению основной задачи расследования: "установлению причин и принятию превентивных мер по их предотвращению в будущем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211208/obledenenie-1762779668.html
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общество, магадан, новосибирск, s7 airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), погода, россия
Росавиация призвала аэропорты принять меры против обледенения самолетов
Росавиация рекомендовала аэропортам принять меры для предотвращения обледенения самолетов
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Росавиация
после инцидента с обледенением самолета S7
рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам принять меры для исключения авиапроисшествий, связанных с обледенением, и внести в инструкции запрет полета при наличии на поверхности воздушного судна снега, сообщает ведомство.
Самолет S7 Магадан
- Новосибирск
попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Как сообщала компания, она не исключает, что противообледенительная обработка в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. Отмечалось, что совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию воздушного судна в сложное пространственное положение. Управление воздушным судном при этом потеряно не было.
"В авиакомпании и аэропорты направлена директива - информация по безопасности полетов №23. Исходя из анализа подобных авиаинцидентов, авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано принять предупредительные меры, направленные на повышение безопасности полетов и исключения случаев возникновения авиационных происшествий, связанных с наземным обледенением (нарушение концепции "чистого" самолета), обледенением в полете, а также нарушением правил эксплуатации противообледенительной системы", - говорится в сообщении.
"Кроме того, авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы (процедуры, инструкции) по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полета воздушного судна при наличии на его поверхностях отложений в виде любого снега (не только мокрого) в целях исключения выпуска воздушного судна в полет с наличием снежно-ледяных отложений, которые могут привести к возникновению условий, способствующих обледенению самолета и, соответственно, к ухудшению летных характеристик или отказу систем воздушного судна", - добавляет ведомство.
В сообщении говорится, что расследование Росавиации обстоятельств и причин инцидента, связанного с обледенением самолета Airbus S7, выполнявшего 2 декабря рейс по маршруту Магадан – Новосибирск, продолжается.
В рамках расследования Росавиации в настоящее время проводится анализ записей наземных и бортовых средств объективного контроля, специальные исследования качества противообледенительной жидкости, оценка видеозаписей камер наблюдения аэропорта Магадан и другие мероприятия.
"Ставшими известными предварительные обстоятельства подготовки воздушного судна Airbus 321-271 N, выявленные в ходе расследования Росавиации, позволили на данном этапе приступить к решению основной задачи расследования: "установлению причин и принятию превентивных мер по их предотвращению в будущем", - говорится в сообщении.