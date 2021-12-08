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Крис Нот высказался о вражде Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл

Крис Нот высказался о вражде Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл - РИА Новости, 08.12.2021

Крис Нот высказался о вражде Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл

Крис Нот высказался о вражде Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл. Мнением он поделился в интервью The Guardian. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:38

2021-12-08T00:38

2021-12-08T00:38

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Крис Нот высказался о вражде Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл. Мнением он поделился в интервью The Guardian. Впервые слухе о том, что две звезды "Секса в большом городе" поссорились появились в 2004 году. Считалось, что Ким не устраивала большая разница в гонораре — Паркер получала больше нее. В 2018 Сара Джессика опубликовала в личном микроблоге соболезнования по поводу смерти брата Кэтролл. В ответ последняя обвинила свою коллегу в лицемерии и жестокости. Ранее стало известно, что в продолжении культового сериала к своим ролям вернутся Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Кэтролл в новом проекте не появится. "Не понимаю, о чем Ким думает, что чувствует. Я очень близок с Сарой Джессикой, и то, что Кэтролл о ней говорит, совсем не похоже на Паркер. Ким мне нравилась, я считал, что она была просто великолепна в шоу. Но некоторые люди уходят по собственным причинам. Не знаю, что у нее случилось", — заявил Нот.Актер также признался, что ему неприятно, когда о Паркер говорят плохо. В культовом сериале о четырех жительницах Нью-Йорка, пытающихся найти любовь в большом городе, Нот сыграл "мужчину мечты" Кэрри Брэдшоу, героини Сары Джессики Паркер. Продолжение проекта стартует 9 декабря в эфире HBO Max.

https://ria.ru/20210521/ramrez-1733290837.html

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новости культуры, кино и сериалы, сара джессика паркер, hbo