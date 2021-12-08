https://ria.ru/20211208/moshennichestvo-1762772219.html

Мошенники придумали новую схему обмана с сайтом-клоном Минздрава

Мошенники придумали новую схему обмана с сайтом-клоном Минздрава - РИА Новости, 08.12.2021

Мошенники придумали новую схему обмана с сайтом-клоном Минздрава

Group-IB обнаружила новую мошенническую схему в соцсети "ВКонтакте": аферисты размещают сообщения о мутациях SARS-CoV-2, ссылаясь на сайт-клон Минздрава России. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:40

2021-12-08T15:40

2021-12-08T17:38

распространение коронавируса

общество

group-ib

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Group-IB обнаружила новую мошенническую схему в соцсети "ВКонтакте": аферисты размещают сообщения о мутациях SARS-CoV-2, ссылаясь на сайт-клон Минздрава России."В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса", — сообщила компания.Записи содержат в том числе предсказания о "скором вымирании" российского населения из-за омикрон-варианта и мнения "известных академиков".Ссылки, которые указывают мошенники, ведут на сайт-клон Министерства здравоохранения с фейковым интервью министра Михаила Мурашко. В тексте говорится, что новая волна пандемии "уничтожит" до 80% граждан страны, а первыми жертвами станут "вакцинированные люди".После перехода на сайт жертва перенаправляется на мошеннический ресурс с розыгрышем крупного денежного приза. Для его получения требуется ввести данные банковской карты.Специалисты компании рекомендуют пользователям соцсетей критически относиться к публикуемой информации. При переходе по внешним ссылкам важно обращать внимание на доменное имя ресурса, а свои данные и реквизиты банковских карт стоит вводить только на проверенных сайтах.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. В семи регионах показатель превысил 72% — это Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва, а также Севастополь с максимумом в 80,8%.По данным портала стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом в России прошли 72 078 412 человек, полную — 63 961 690.Как ранее заявляла вице-премьер, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше.

https://ria.ru/20211204/aferisty-1762135591.html

https://ria.ru/20211202/moshennichestvo-1761792705.html

россия

севастополь

чукотский автономный округ

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