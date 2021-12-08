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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/moshennichestvo-1762772219.html
Мошенники придумали новую схему обмана с сайтом-клоном Минздрава
Мошенники придумали новую схему обмана с сайтом-клоном Минздрава - РИА Новости, 08.12.2021
Мошенники придумали новую схему обмана с сайтом-клоном Минздрава
Group-IB обнаружила новую мошенническую схему в соцсети "ВКонтакте": аферисты размещают сообщения о мутациях SARS-CoV-2, ссылаясь на сайт-клон Минздрава России. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:40
2021-12-08T17:38
распространение коронавируса
общество
group-ib
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Group-IB обнаружила новую мошенническую схему в соцсети "ВКонтакте": аферисты размещают сообщения о мутациях SARS-CoV-2, ссылаясь на сайт-клон Минздрава России."В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса", — сообщила компания.Записи содержат в том числе предсказания о "скором вымирании" российского населения из-за омикрон-варианта и мнения "известных академиков".Ссылки, которые указывают мошенники, ведут на сайт-клон Министерства здравоохранения с фейковым интервью министра Михаила Мурашко. В тексте говорится, что новая волна пандемии "уничтожит" до 80% граждан страны, а первыми жертвами станут "вакцинированные люди".После перехода на сайт жертва перенаправляется на мошеннический ресурс с розыгрышем крупного денежного приза. Для его получения требуется ввести данные банковской карты.Специалисты компании рекомендуют пользователям соцсетей критически относиться к публикуемой информации. При переходе по внешним ссылкам важно обращать внимание на доменное имя ресурса, а свои данные и реквизиты банковских карт стоит вводить только на проверенных сайтах.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. В семи регионах показатель превысил 72% — это Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва, а также Севастополь с максимумом в 80,8%.По данным портала стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом в России прошли 72 078 412 человек, полную — 63 961 690.Как ранее заявляла вице-премьер, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше.
https://ria.ru/20211204/aferisty-1762135591.html
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россия
севастополь
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общество, group-ib, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, севастополь, воз, татьяна голикова, чукотский автономный округ
15:40 08.12.2021 (обновлено: 17:38 08.12.2021)
 
Мошенники придумали новую схему обмана с сайтом-клоном Минздрава

Group-IB: мошенники оставляют в комментариях в "ВКонтакте" ссылки на сайт-клон Минздрава

© Pixabay / Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Pixabay / Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Group-IB обнаружила новую мошенническую схему в соцсети "ВКонтакте": аферисты размещают сообщения о мутациях SARS-CoV-2, ссылаясь на сайт-клон Минздрава России.
"В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса", — сообщила компания.
Записи содержат в том числе предсказания о "скором вымирании" российского населения из-за омикрон-варианта и мнения "известных академиков".
Ссылки, которые указывают мошенники, ведут на сайт-клон Министерства здравоохранения с фейковым интервью министра Михаила Мурашко. В тексте говорится, что новая волна пандемии "уничтожит" до 80% граждан страны, а первыми жертвами станут "вакцинированные люди".
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4 декабря, 03:15Распространение коронавируса
Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией
После перехода на сайт жертва перенаправляется на мошеннический ресурс с розыгрышем крупного денежного приза. Для его получения требуется ввести данные банковской карты.

"В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговые формы, похищающие данные банковских карт. <...> Специалистами DRP уже выявлено более 2600 подобных комментариев с "сенсационными" заявлениями экспертов и мошенническими ссылками", — сказал руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов.

Специалисты компании рекомендуют пользователям соцсетей критически относиться к публикуемой информации. При переходе по внешним ссылкам важно обращать внимание на доменное имя ресурса, а свои данные и реквизиты банковских карт стоит вводить только на проверенных сайтах.
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2 декабря, 12:36
"Сбер" предупредил о новом виде мошенничества
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. В семи регионах показатель превысил 72% — это Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва, а также Севастополь с максимумом в 80,8%.
По данным портала стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом в России прошли 72 078 412 человек, полную — 63 961 690.
Как ранее заявляла вице-премьер, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше.
Вакцинация от COVID-19 в России
9 апреля, 15:16Инфографика
Рейтинг российских регионов по уровню вакцинации от COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоGroup-IBМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил МурашкоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСевастопольВОЗТатьяна ГоликоваЧукотский автономный округ
 
 
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