15:40 08.12.2021 (обновлено: 17:38 08.12.2021)
Мошенники придумали новую схему обмана с сайтом-клоном Минздрава
Group-IB: мошенники оставляют в комментариях в "ВКонтакте" ссылки на сайт-клон Минздрава
"В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса", — сообщила компания.
Записи содержат в том числе предсказания о "скором вымирании" российского населения из-за омикрон-варианта и мнения "известных академиков".
Ссылки, которые указывают мошенники, ведут на сайт-клон Министерства здравоохранения с фейковым интервью министра Михаила Мурашко. В тексте говорится, что новая волна пандемии "уничтожит" до 80% граждан страны, а первыми жертвами станут "вакцинированные люди".
После перехода на сайт жертва перенаправляется на мошеннический ресурс с розыгрышем крупного денежного приза. Для его получения требуется ввести данные банковской карты.
"В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговые формы, похищающие данные банковских карт. <...> Специалистами DRP уже выявлено более 2600 подобных комментариев с "сенсационными" заявлениями экспертов и мошенническими ссылками", — сказал руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов.
Специалисты компании рекомендуют пользователям соцсетей критически относиться к публикуемой информации. При переходе по внешним ссылкам важно обращать внимание на доменное имя ресурса, а свои данные и реквизиты банковских карт стоит вводить только на проверенных сайтах.
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. В семи регионах показатель превысил 72% — это Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва, а также Севастополь с максимумом в 80,8%.
По данным портала стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом в России прошли 72 078 412 человек, полную — 63 961 690.
Как ранее заявляла вице-премьер, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше.