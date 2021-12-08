https://ria.ru/20211208/moroz-1762724685.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 08.12.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Морозная погода без осадков и повышенное давление ожидаются в выходные в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:17

2021-12-08T12:17

2021-12-08T12:17

москва

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Морозная погода без осадков и повышенное давление ожидаются в выходные в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погода будет морозная, ее будет определять область повышенного атмосферного давления, атмосферное давление будет единиц на 10 выше климатической нормы. Мороз начнет усиливаться уже сегодня, в течение суток температура будет понижаться и в последующие дни мороз станет крепнуть", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, в ночь на субботу в Москве ожидается температура минус 13-15, по области – до минус 18, будет переменная облачность без осадков. Днем тоже осадков не ожидается, температура будет минус 6-8, по области – минус 5-10."В воскресенье погода облачная с прояснениями, без осадков. Минимальная температура – минус 6-11, дневная температура – минус 1-6. Самым холодным будет день пятницы, в Москве температура ночью опустится до минус 14-16, днем будет минус 11-13", - добавила она.

https://ria.ru/20211205/zima-1762249146.html

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москва, погода, татьяна позднякова