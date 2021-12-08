https://ria.ru/20211208/moldovagaz-1762816185.html

В "Молдовагазе" заявили, что ежедневно платят "Газпрому" за поставки

В "Молдовагазе" заявили, что ежедневно платят "Газпрому" за поставки - РИА Новости, 08.12.2021

В "Молдовагазе" заявили, что ежедневно платят "Газпрому" за поставки

"Молдовагаз" работает над тем, чтобы не повторилась ситуация с задержкой перевода платежу "Газпрому", поэтому ежедневно переводит российскому концерну часть... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:15

2021-12-08T18:15

2021-12-08T18:45

экономика

газпром

молдовагаз

молдавия

россия

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КИШИНЕВ, 8 дек - РИА Новости. "Молдовагаз" работает над тем, чтобы не повторилась ситуация с задержкой перевода платежу "Газпрому", поэтому ежедневно переводит российскому концерну часть средств, заявил РИА Новости глава молдавской компании Вадим Чебан."У нас срок оплаты до 20 декабря, работаем для того, чтобы ситуация не повторилась. Мы каждый день перечисляем деньги "Газпрому", - сказал Чебан.В министерстве инфраструктуры сообщили РИА Новости, что следят за ситуацией. Глава этого ведомства, вице-премьер Андрей Спыну, который был основным переговорщиком о продлении контракта с "Газпромом", заявил, что лично обсуждает вопрос своевременной выплаты с руководством компании "Молдовагаз". В конце прошлой недели он сообщил, что республика уже расплатилась за газ, полученный в ноябре."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что кризис неплатежей в будущем может повториться.

https://ria.ru/20211129/post-1761361148.html

https://ria.ru/20211202/gaz-1761850508.html

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экономика, газпром, молдовагаз, молдавия, россия