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В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных - РИА Новости, 08.12.2021
В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
Еще несколько групп коронавирусов в недалеком будущем могут прорваться из мира животных к людям, заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T02:26
2021-12-08T03:30
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Еще несколько групп коронавирусов в недалеком будущем могут прорваться из мира животных к людям, заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.Он рассказал, что недавно экспедиция парижского института Пастера и лаосской академии наук работала в труднодоступном безлюдном районе между Вьетнамом, Лаосом и Китаем в непроходимых местах. Ученые взяли там пробы у диких летучих мышей и выделили коронавирусы, похожие на SARS-CoV-2. Семенов подчеркнул, что новые вирусы также могут эффективно заражать человеческие клетки, это было проверено в лабораторных условиях.На вопрос о том, ждут ли людей новые коронавирусные эпидемии, Семенов ответил, что возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 — это третий за последние 20 лет коронавирус, успешно прорвавшийся к людям. Он подчеркнул, что SARS-CoV-1, вызывающий атипичную пневмонию, "ворвался, похулиганил и исчез" на 18 лет.По словам эксперта, следом прорвался вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), куда более смертоносный, чем новый коронавирус — от него умирает каждый третий заболевший. Он локализован на Ближнем Востоке, живет в диких верблюдах, и заражаются в основном те, кто занимается скотоводством."Третьему коронавирусу — SARS-CoV-2 — удалось не просто ворваться в человеческую популяцию, но и широко распространиться. Значит, где-то может быть и четвертый, и пятый. Кандидатных вариантов, которые могут доставить нам сюрпризы, нашли уже много", - подчеркнул Семенов.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19
02:26 08.12.2021 (обновлено: 03:30 08.12.2021)
 
В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных

Вирусолог Семенов заявил, что новые коронавирусы могут прорваться из мира животных

© РИА Новости / Вячеслав Бобков / Перейти в фотобанкЛетучая мышь
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Еще несколько групп коронавирусов в недалеком будущем могут прорваться из мира животных к людям, заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
"Сами коронавирусы нас еще удивят. Это группа с исключительно высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров... Они ждут своего часа. Есть еще несколько групп вирусов, которые также стоят на границе межвидового барьера и готовы его прорвать, прийти к людям. Мы должны понимать, что такое может происходить в обозримом будущем, и быть к этому готовы", - сказал Семенов в интервью газете "Известия".
Он рассказал, что недавно экспедиция парижского института Пастера и лаосской академии наук работала в труднодоступном безлюдном районе между Вьетнамом, Лаосом и Китаем в непроходимых местах. Ученые взяли там пробы у диких летучих мышей и выделили коронавирусы, похожие на SARS-CoV-2. Семенов подчеркнул, что новые вирусы также могут эффективно заражать человеческие клетки, это было проверено в лабораторных условиях.
На вопрос о том, ждут ли людей новые коронавирусные эпидемии, Семенов ответил, что возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 — это третий за последние 20 лет коронавирус, успешно прорвавшийся к людям. Он подчеркнул, что SARS-CoV-1, вызывающий атипичную пневмонию, "ворвался, похулиганил и исчез" на 18 лет.
По словам эксперта, следом прорвался вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), куда более смертоносный, чем новый коронавирус — от него умирает каждый третий заболевший. Он локализован на Ближнем Востоке, живет в диких верблюдах, и заражаются в основном те, кто занимается скотоводством.
"Третьему коронавирусу — SARS-CoV-2 — удалось не просто ворваться в человеческую популяцию, но и широко распространиться. Значит, где-то может быть и четвертый, и пятый. Кандидатных вариантов, которые могут доставить нам сюрпризы, нашли уже много", - подчеркнул Семенов.
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