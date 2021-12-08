https://ria.ru/20211208/koronavirusy-1762672187.html

В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных

В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных - РИА Новости, 08.12.2021

В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных

Еще несколько групп коронавирусов в недалеком будущем могут прорваться из мира животных к людям, заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T02:26

2021-12-08T02:26

2021-12-08T03:30

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Еще несколько групп коронавирусов в недалеком будущем могут прорваться из мира животных к людям, заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.Он рассказал, что недавно экспедиция парижского института Пастера и лаосской академии наук работала в труднодоступном безлюдном районе между Вьетнамом, Лаосом и Китаем в непроходимых местах. Ученые взяли там пробы у диких летучих мышей и выделили коронавирусы, похожие на SARS-CoV-2. Семенов подчеркнул, что новые вирусы также могут эффективно заражать человеческие клетки, это было проверено в лабораторных условиях.На вопрос о том, ждут ли людей новые коронавирусные эпидемии, Семенов ответил, что возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 — это третий за последние 20 лет коронавирус, успешно прорвавшийся к людям. Он подчеркнул, что SARS-CoV-1, вызывающий атипичную пневмонию, "ворвался, похулиганил и исчез" на 18 лет.По словам эксперта, следом прорвался вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), куда более смертоносный, чем новый коронавирус — от него умирает каждый третий заболевший. Он локализован на Ближнем Востоке, живет в диких верблюдах, и заражаются в основном те, кто занимается скотоводством."Третьему коронавирусу — SARS-CoV-2 — удалось не просто ворваться в человеческую популяцию, но и широко распространиться. Значит, где-то может быть и четвертый, и пятый. Кандидатных вариантов, которые могут доставить нам сюрпризы, нашли уже много", - подчеркнул Семенов.

https://ria.ru/20211129/vich-1761199068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19