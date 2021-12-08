https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762719300.html
В Москве за сутки госпитализировали 919 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 919 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2021
В Москве за сутки госпитализировали 919 человек с COVID-19
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 553 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:54
2021-12-08T11:54
2021-12-08T11:54
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 553 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 3 007 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 798 947. В столице скончались 90 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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В Москве за сутки госпитализировали 919 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 919 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 553 пациента