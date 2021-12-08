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Ушаков: Россия и США могут углубить взаимодействие по кибербезопасности
Ушаков: Россия и США могут углубить взаимодействие по кибербезопасности - РИА Новости, 08.12.2021
Ушаков: Россия и США могут углубить взаимодействие по кибербезопасности
Россия и США могут углубить взаимодействие в сфере кибербезопасности, все к этому готовы, заявил журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:24
2021-12-08T00:24
2021-12-08T00:24
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия и США могут углубить взаимодействие в сфере кибербезопасности, все к этому готовы, заявил журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.Встреча Путина и Байдена состоялась во вторник в онлайн-режиме."Выражено взаимное удовлетворение тем, как стороны начали реализовывать женевские договоренности по обмену мнениями о вопросах информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью", - сказал Ушаков.По его словам, создана специальная диалоговая площадка, проведено пять заседаний этой группы. "Причем продвижение налицо", - сказал Ушаков.Он отметил, что стороны могли бы взаимодействие в сфере безопасности углубить. "К этому готовы и мы, и американцы", - добавил помощник президента.
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в мире, сша, юрий ушаков, россия
Ушаков: Россия и США могут углубить взаимодействие по кибербезопасности
Помощник президента Ушаков: Россия и США могут углубить работу по кибербезопасности
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия
и США
могут углубить взаимодействие в сфере кибербезопасности, все к этому готовы, заявил журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков
.
Встреча Путина и Байдена состоялась во вторник в онлайн-режиме.
"Выражено взаимное удовлетворение тем, как стороны начали реализовывать женевские договоренности по обмену мнениями о вопросах информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью", - сказал Ушаков.
По его словам, создана специальная диалоговая площадка, проведено пять заседаний этой группы. "Причем продвижение налицо", - сказал Ушаков.
Он отметил, что стороны могли бы взаимодействие в сфере безопасности углубить. "К этому готовы и мы, и американцы", - добавил помощник президента.