https://ria.ru/20211208/kiberbezopasnost-1762664704.html

Ушаков: Россия и США могут углубить взаимодействие по кибербезопасности

Ушаков: Россия и США могут углубить взаимодействие по кибербезопасности - РИА Новости, 08.12.2021

Ушаков: Россия и США могут углубить взаимодействие по кибербезопасности

Россия и США могут углубить взаимодействие в сфере кибербезопасности, все к этому готовы, заявил журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:24

2021-12-08T00:24

2021-12-08T00:24

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сша

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия и США могут углубить взаимодействие в сфере кибербезопасности, все к этому готовы, заявил журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.Встреча Путина и Байдена состоялась во вторник в онлайн-режиме."Выражено взаимное удовлетворение тем, как стороны начали реализовывать женевские договоренности по обмену мнениями о вопросах информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью", - сказал Ушаков.По его словам, создана специальная диалоговая площадка, проведено пять заседаний этой группы. "Причем продвижение налицо", - сказал Ушаков.Он отметил, что стороны могли бы взаимодействие в сфере безопасности углубить. "К этому готовы и мы, и американцы", - добавил помощник президента.

https://ria.ru/20211208/razgovor-1762664149.html

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в мире, сша, юрий ушаков, россия