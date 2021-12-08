https://ria.ru/20211208/istoriya-1762594570.html

Позор должен был спасти нас от войны и обогатить. Что пошло не так

Позор должен был спасти нас от войны и обогатить. Что пошло не так - РИА Новости, 08.12.2021

Позор должен был спасти нас от войны и обогатить. Что пошло не так

Тридцать лет назад, когда в "Вискулях" были подписаны Беловежские соглашения, денонсирующие Союзный договор 1922 года, то есть юридически упраздняющие СССР,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T08:00

2021-12-08T08:00

2021-12-08T07:57

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Тридцать лет назад, когда в "Вискулях" были подписаны Беловежские соглашения, денонсирующие Союзный договор 1922 года, то есть юридически упраздняющие СССР, люди отреагировали на это крайне спокойно. Точнее — вообще не отреагировали.Что, впрочем, бывало в истории и прежде.В 476 году от Рождества Христова варвар Одоакр низложил последнего западно-римского императора Ромула Августула, что знаменовало переход к Темным векам. Правда, римляне этого не заметили. Дичали прежде, дичали дальше.В 843 году наследники Карла Великого Карл Лысый, Людовик Немецкий и Лотарь заключили договор по типу Беловежского, разделив империю на три части. Но опять же никто не называл их "верденскими каинами", и разделение прошло незаметно. Хотя после этого вековечная вражда Франции и Германии длилась 11 веков, а Лотарингия служила постоянным яблоком раздора.Да и 25 октября 1917 года — если верить Маяковскому —"Дул, как всегда, октябрь ветрами.Рельсы по мосту вызмеив,гонку свою продолжали трамыуже — при социализме".Холод, голод, гражданская война — и прекращение трамвайного движения — настали, как им положено, но не сразу.То есть большое видится на расстоянье — хоть каком-то.По состоянию же на начало декабря 1991 года жившим тогда виделось совсем другое. В первую очередь — обрушение всякого снабжения. Магазинные полки сделались идеально пусты. На границе областей стихийно возникали таможни. Единое хозяйство расползалось, укрепляя и рядовых граждан, и власти в мысли "спасайся кто может". Причем спасайся здесь и сейчас.И как раз со средствами государственного принуждения все обстояло совсем неважно. Чтобы попытаться опять сплотить союз нерушимый республик свободных и заставить их исполнять приказы из Москвы — если это вообще было возможно, — требовалась сила, в том числе и вооруженная. То есть боеспособная армия, выполняющая приказы.Но изданный 7 ноября 1991 года — за месяц до Беловежских соглашений — президентский указ "О введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской республике" не был выполнен. Отсутствовала и военная, и политическая готовность. Притом что если Центр оказался бессилен против ЧИР, на что он мог рассчитывать, пытаясь привести к покорности Украину и Среднюю Азию?А при отсутствии державной силы разговоры в стиле "Ребята, давайте жить дружно" были бы столь же душевны, сколь и неплодотворны. Готовность "ребят" платить налоги и блюсти дисциплину товарных поставок отсутствовала начисто.Отсюда и решение разрубить гордиев узел. "Россия будет справляться сама, а вы — как хотите". Некоторые руководители — вроде бывшего госсекретаря Г. Э. Бурбулиса — до сей поры гордятся беловежской ампутацией, но все же они скорее в меньшинстве. В основном принято считать, что ничего особенно хорошего тут не было, а было что-то на линии похабного Брестского мира, порожденного безвыходностью.Но похабство может быть большим или меньшим. По состоянию на конец 1991 года в основном считалось, что похабство будет умеренным. Ведь мы окружены друзьями, с бывшими республиками СССР если и есть недоразумения, то довольно незначительные и в общем-то решаемые. А главное — отказавшись от империи, мы войдем в семью народов Запада. Ради того можно и похабство претерпеть.По состоянию на конец 2021 года выясняется, что похабный мир не уберег — хотя вроде бы должен был — территорию СССР от кровопролития. Не будем уже говорить о Кавказе и Средней Азии, там и до 1991 года было неспокойно. Но представить себе, что украинская артиллерия будет методически бить по городам и поселкам Донбасса, а в Киеве — про Львов и говорить нечего — открытые демонстрации нацистов станут повседневностью — такой буйной фантазии в 1991 году ни у кого не было. Ни у сторонников Беловежских соглашений, ни даже у противников.Можно, конечно, сказать, что убытки разум дают и в обозримой исторической перспективе повторение Беловежья при полном безразличии народа вряд ли возможно — именно поэтому, кстати, прогрессивная общественность бесится до истерики. Но уж больно великими были убытки.Конечно, в истории всегда так. Но от этого легче не делается.

https://ria.ru/20161208/1482953736.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/sssr-1762271188.html

https://ria.ru/20211205/mest-1762275044.html

https://ria.ru/20211205/palazhchenko-1762244205.html

https://ria.ru/20211206/voyna-1762447103.html

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политика, авторы, украина, ссср, донбасс, россия