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Прогулки по Анапе: чем хорош отдых на знаменитом курорте в межсезонье

Прогулки по Анапе: чем хорош отдых на знаменитом курорте в межсезонье - РИА Новости, 08.12.2021

Прогулки по Анапе: чем хорош отдых на знаменитом курорте в межсезонье

Анапа – одно из самых популярных в России мест для отдыха не только летом, но и в межсезонье. В декабре здесь мало туристов, но все отели и санатории готовы к... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:00

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краснодарский край

анапа

россия

краснодарский край

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Анапа – одно из самых популярных в России мест для отдыха не только летом, но и в межсезонье. В декабре здесь мало туристов, но все отели и санатории готовы к приему гостей.

краснодарский край

анапа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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