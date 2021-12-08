Прогулки по Анапе: чем хорош отдых на знаменитом курорте в межсезонье
Деревянные "Алые паруса", напоминающие о знаменитом корабле из повести Грина, стоят на набережной Анапы. Здесь любят фотографироваться отдыхающие и местные жители.
Деревянные "Алые паруса", напоминающие о знаменитом корабле из повести Грина, стоят на набережной Анапы. Здесь любят фотографироваться отдыхающие и местные жители.
Набережная – одно из лучших мест для прогулок вдоль моря в любое время года. Фонтан "Жемчужина Анапы" в виде больших металлических шаров на плоской площадке работает в летние месяцы, а зимой воспринимается как объект современного искусства.
Набережная – одно из лучших мест для прогулок вдоль моря в любое время года. Фонтан "Жемчужина Анапы" в виде больших металлических шаров на плоской площадке работает в летние месяцы, а зимой воспринимается как объект современного искусства.
Город-курорт славится уникальными природными ресурсами, он расположен на стыке предгорий Кавказа и степей Таманского полуострова.
Город-курорт славится уникальными природными ресурсами, он расположен на стыке предгорий Кавказа и степей Таманского полуострова.
Эта стела появилась на выезде из Анапы в 2013 году, она установлена в начале горной цепи, которая тянется на 1100 км до побережья Каспийского моря. С площадки около памятника открывается прекрасный панорамный вид на город.
Эта стела появилась на выезде из Анапы в 2013 году, она установлена в начале горной цепи, которая тянется на 1100 км до побережья Каспийского моря. С площадки около памятника открывается прекрасный панорамный вид на город.
Анапа – единственный в России курорт, обладающий песчаными пляжами протяженностью 42 километра и 12-километровыми галечными пляжами.
Анапа – единственный в России курорт, обладающий песчаными пляжами протяженностью 42 километра и 12-километровыми галечными пляжами.
Анапа считается одним из самых солнечных российских городов. Солнце здесь светит почти 300 дней в году.
Анапа считается одним из самых солнечных российских городов. Солнце здесь светит почти 300 дней в году.
Купальный сезон длится с мая по октябрь, но есть и те, кто готов войти в воду даже в декабре.
Купальный сезон длится с мая по октябрь, но есть и те, кто готов войти в воду даже в декабре.
В поселке Большой Утриш в 15 км от города работает Анапский дельфинарий. Представления проходят здесь круглый год.
В поселке Большой Утриш в 15 км от города работает Анапский дельфинарий. Представления проходят здесь круглый год.
Местный пляж славится своей чистотой. А вода настолько прозрачная, что морское дно и его обитателей можно рассмотреть даже на глубине 6-7 метров.
Местный пляж славится своей чистотой. А вода настолько прозрачная, что морское дно и его обитателей можно рассмотреть даже на глубине 6-7 метров.
Неподалеку находится озеро Сукко, которое известно благодаря растущим прямо в воде болотным кипарисам.
Неподалеку находится озеро Сукко, которое известно благодаря растущим прямо в воде болотным кипарисам.
В начале зимы кроны деревьев приобретают красный цвет.