Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20211208/fotolenta-1762421132.html
Прогулки по Анапе: чем хорош отдых на знаменитом курорте в межсезонье
Прогулки по Анапе: чем хорош отдых на знаменитом курорте в межсезонье - РИА Новости, 08.12.2021
Прогулки по Анапе: чем хорош отдых на знаменитом курорте в межсезонье
Анапа – одно из самых популярных в России мест для отдыха не только летом, но и в межсезонье. В декабре здесь мало туристов, но все отели и санатории готовы к... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:00
2021-12-08T10:20
краснодарский край
анапа
россия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762416969_0:263:3140:2029_1920x0_80_0_0_c02a38027fcce43aea9af62129282b17.jpg
Анапа – одно из самых популярных в России мест для отдыха не только летом, но и в межсезонье. В декабре здесь мало туристов, но все отели и санатории готовы к приему гостей.
краснодарский край
анапа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762416969_411:0:3140:2047_1920x0_80_0_0_966dc29e952b27f354c484eaa5cfa41c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, анапа, фото, россия
10:00 08.12.2021 (обновлено: 10:20 08.12.2021)
 

Прогулки по Анапе: чем хорош отдых на знаменитом курорте в межсезонье

Читать ria.ru в
Анапа – одно из самых популярных в России мест для отдыха не только летом, но и в межсезонье. В декабре здесь мало туристов, но все отели и санатории готовы к приему гостей.
© РИА Новости / Евгений Биятов

Деревянные "Алые паруса", напоминающие о знаменитом корабле из повести Грина, стоят на набережной Анапы. Здесь любят фотографироваться отдыхающие и местные жители.

Деревянный арт-объект Алые паруса на набережной Анапы
1 из 11

Деревянные "Алые паруса", напоминающие о знаменитом корабле из повести Грина, стоят на набережной Анапы. Здесь любят фотографироваться отдыхающие и местные жители.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Набережная – одно из лучших мест для прогулок вдоль моря в любое время года. Фонтан "Жемчужина Анапы" в виде больших металлических шаров на плоской площадке работает в летние месяцы, а зимой воспринимается как объект современного искусства.

Фонтан Жемчужина Анапы
2 из 11

Набережная – одно из лучших мест для прогулок вдоль моря в любое время года. Фонтан "Жемчужина Анапы" в виде больших металлических шаров на плоской площадке работает в летние месяцы, а зимой воспринимается как объект современного искусства.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Город-курорт славится уникальными природными ресурсами, он расположен на стыке предгорий Кавказа и степей Таманского полуострова.

 Люди на пляже Анапы
3 из 11

Город-курорт славится уникальными природными ресурсами, он расположен на стыке предгорий Кавказа и степей Таманского полуострова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Эта стела появилась на выезде из Анапы в 2013 году, она установлена в начале горной цепи, которая тянется на 1100 км до побережья Каспийского моря. С площадки около памятника открывается прекрасный панорамный вид на город.

Памятник Анапа – начало Кавказских гор
4 из 11

Эта стела появилась на выезде из Анапы в 2013 году, она установлена в начале горной цепи, которая тянется на 1100 км до побережья Каспийского моря. С площадки около памятника открывается прекрасный панорамный вид на город.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Анапа – единственный в России курорт, обладающий песчаными пляжами протяженностью 42 километра и 12-километровыми галечными пляжами.

Пляж Анапы
5 из 11

Анапа – единственный в России курорт, обладающий песчаными пляжами протяженностью 42 километра и 12-километровыми галечными пляжами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Анапа считается одним из самых солнечных российских городов. Солнце здесь светит почти 300 дней в году.

Девушка с самокатом на пляже Анапы
6 из 11

Анапа считается одним из самых солнечных российских городов. Солнце здесь светит почти 300 дней в году.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Купальный сезон длится с мая по октябрь, но есть и те, кто готов войти в воду даже в декабре.

Женщина на пляже Большой Утриш входит в воду
7 из 11

Купальный сезон длится с мая по октябрь, но есть и те, кто готов войти в воду даже в декабре.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

В поселке Большой Утриш в 15 км от города работает Анапский дельфинарий. Представления проходят здесь круглый год.

Представление в Анапском дельфинарии в поселке Большой Утриш
8 из 11

В поселке Большой Утриш в 15 км от города работает Анапский дельфинарий. Представления проходят здесь круглый год.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Местный пляж славится своей чистотой. А вода настолько прозрачная, что морское дно и его обитателей можно рассмотреть даже на глубине 6-7 метров.

Люди на пляже Большой Утриш
9 из 11

Местный пляж славится своей чистотой. А вода настолько прозрачная, что морское дно и его обитателей можно рассмотреть даже на глубине 6-7 метров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Неподалеку находится озеро Сукко, которое известно благодаря растущим прямо в воде болотным кипарисам.

Озеро Сукко
10 из 11

Неподалеку находится озеро Сукко, которое известно благодаря растущим прямо в воде болотным кипарисам.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

В начале зимы кроны деревьев приобретают красный цвет.

Женщина гуляет по берегу озера Сукко
11 из 11

В начале зимы кроны деревьев приобретают красный цвет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
 
Краснодарский крайКраснодарский крайАнапаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК
10:30Тюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублей
10:29Собянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилей
10:26В России предложили объявить пятницу выходным для мусульман
10:25Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ
10:22Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу
10:20В Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопада
10:17В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
10:16Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей
10:10Главы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил Косачев
10:10Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР
10:06Астронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну
10:05МФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабря
10:04Российские ученые повысили эффективность адресных лекарств от рака
10:01В Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией
09:59Самолет с мигрантами на борту вылетел из Минска в Сирию
09:59На Камчатке будут судить женщину, устроившую пожар из-за "обряда очищения"
09:50Политолог оценил итоги переговоров Путина и Байдена
09:50СССР мог и должен был сохраниться, считает Бабурин
09:41В СПЧ заявили о снижении коррупции "на бытовом уровне"
Лента новостейМолния
Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНКТюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублейСобянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилейВ России предложили объявить пятницу выходным для мусульманГермания и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИБывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосуВ Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопадаВ Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССРСобянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачейГлавы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил КосачевАксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССРАстронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на ЛунуМФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабряРоссийские ученые повысили эффективность адресных лекарств от ракаВ Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с БелоруссиейСамолет с мигрантами на борту вылетел из Минска в СириюНа Камчатке будут судить женщину, устроившую пожар из-за "обряда очищения"Политолог оценил итоги переговоров Путина и БайденаСССР мог и должен был сохраниться, считает БабуринВ СПЧ заявили о снижении коррупции "на бытовом уровне"