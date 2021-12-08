https://ria.ru/20211208/bayden-1762666723.html

Байден пообещал Путину обсудить озабоченности России в кругу сторонников

Байден пообещал Путину обсудить озабоченности России в кругу сторонников - РИА Новости, 08.12.2021

Байден пообещал Путину обсудить озабоченности России в кругу сторонников

Президент США Джо Байден пообещал своему российскому коллеге Владимиру Путину обсудить озабоченности России в кругу своих сторонников, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:39

2021-12-08T00:39

2021-12-08T00:39

в мире

сша

владимир путин

джо байден

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал своему российскому коллеге Владимиру Путину обсудить озабоченности России в кругу своих сторонников, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Президенты договорились начать диалог на этот счет подключив своих представителей и помощников, добавил Ушаков.Путин и Байден вечером 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа.

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2021

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия