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Байден пообещал Путину обсудить озабоченности России в кругу сторонников
Байден пообещал Путину обсудить озабоченности России в кругу сторонников - РИА Новости, 08.12.2021
Байден пообещал Путину обсудить озабоченности России в кругу сторонников
Президент США Джо Байден пообещал своему российскому коллеге Владимиру Путину обсудить озабоченности России в кругу своих сторонников, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:39
2021-12-08T00:39
2021-12-08T00:39
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юрий ушаков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал своему российскому коллеге Владимиру Путину обсудить озабоченности России в кругу своих сторонников, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Президенты договорились начать диалог на этот счет подключив своих представителей и помощников, добавил Ушаков.Путин и Байден вечером 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
Байден пообещал Путину обсудить озабоченности России в кругу сторонников
Помощник президента России Ушаков: Байден пообещал Путину обсудить озабоченности Москвы