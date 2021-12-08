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Путин заявил Байдену, что Россию беспокоит наращивание силы НАТО

Путин заявил Байдену, что Россию беспокоит наращивание силы НАТО - РИА Новости, 08.12.2021

Путин заявил Байдену, что Россию беспокоит наращивание силы НАТО

Президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом прямо сказал ему, что Россию беспокоит наращивание военной силы Украиной... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:37

2021-12-08T00:37

2021-12-08T00:37

в мире

украина

владимир путин

джо байден

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юрий ушаков

черное море

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом прямо сказал ему, что Россию беспокоит наращивание военной силы Украиной и НАТО, затронул он и вопрос недавних учений в Чёрном море, заявил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.Он напомнил, что учения были проведены группировкой вооружённых сил НАТО."В этой связи, конечно, (ред. - Путин) изложил наши соображения по поводу того, что нам необходимы определённые гарантии, в том числе гарантии юридического плана, которые обеспечивают нашу безопасность и создают условия для нашего нормального развития", - добавил представитель Кремля.

украина

черное море

россия

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в мире, украина, владимир путин, джо байден, нато, юрий ушаков, черное море, россия