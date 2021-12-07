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Путин встретится с представителями бизнеса на съезде РСПП

Путин встретится с представителями бизнеса на съезде РСПП - РИА Новости, 07.12.2021

Путин встретится с представителями бизнеса на съезде РСПП

Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса пройдет 17 декабря в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:17

2021-12-07T15:17

2021-12-07T15:17

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

борис титов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса пройдет 17 декабря в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил журналистам во вторник бизнес-омбудсмен Борис Титов."На съезде РСПП на следующей неделе, 17 декабря", - сказал Титов в ответ на вопрос о том, когда пройдет встреча Путина с бизнес-сообществом.Российский союз промышленников и предпринимателей - общественная организация, представляющая интересы деловых кругов. Основана летом 1990 года по аналогии с существовавшим в начале XX века Союзом промышленных и торговых предприятий Российской империи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210923/biznes-1751518604.html

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экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, борис титов