https://ria.ru/20211207/voyna-1762644923.html

Американцы пригрозили России ядерной войной

Американцы пригрозили России ядерными ударами из-за Украины - РИА Новости, 07.12.2021

Американцы пригрозили России ядерной войной

Читатели The Washington Post высказались о гипотетическом конфликте между Россией и Западом из-за экспансии НАТО на Украину. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T20:09

2021-12-07T20:09

2021-12-07T20:55

в мире

украина

сша

сергей нарышкин

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/68/1487936840_0:350:4796:3048_1920x0_80_0_0_5a2b4ac746c769fc42e2c49f50ad0a6a.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Читатели The Washington Post высказались о гипотетическом конфликте между Россией и Западом из-за экспансии НАТО на Украину."Украина находится в сфере влияния России. В случае войны между этими странами мы должны вторгнуться в Венесуэлу и на Кубу, чтобы свергнуть пророссийские правительства в этих государствах", — считает Narwhals.Еще один пользователь заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой США должны "устроить новый Чернобыль"."Байден может показать Путину один простой жест. НАТО надо предложить Украине шанс на вступление. В этом месяце. Знаете, такой упреждающий удар", — предложил Rickpres."НАТО обещала не расширяться дальше на Восток, но не сдержала слово. Путин, естественно, зол по этому поводу. Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу нельзя доверять", — заметил Bill Samuel."Украина как сфера нашего влияния? Что это, как не имперский экспансионизм?" — задался вопросом R Middleton.В последнее время западные СМИ пишут о подготовке Россией удара по Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, никакого вторжения в соседнюю страну не планируется. Он назвал подобные утверждения злонамеренной пропагандой американского Госдепа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211207/voyna-1762544489.html

https://ria.ru/20211205/napravleniya-1762262250.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, сергей нарышкин, нато, россия