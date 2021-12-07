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Американцы пригрозили России ядерной войной
Американцы пригрозили России ядерными ударами из-за Украины - РИА Новости, 07.12.2021
Американцы пригрозили России ядерной войной
Читатели The Washington Post высказались о гипотетическом конфликте между Россией и Западом из-за экспансии НАТО на Украину. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T20:09
2021-12-07T20:55
в мире
украина
сша
сергей нарышкин
нато
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Читатели The Washington Post высказались о гипотетическом конфликте между Россией и Западом из-за экспансии НАТО на Украину."Украина находится в сфере влияния России. В случае войны между этими странами мы должны вторгнуться в Венесуэлу и на Кубу, чтобы свергнуть пророссийские правительства в этих государствах", — считает Narwhals.Еще один пользователь заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой США должны "устроить новый Чернобыль"."Байден может показать Путину один простой жест. НАТО надо предложить Украине шанс на вступление. В этом месяце. Знаете, такой упреждающий удар", — предложил Rickpres."НАТО обещала не расширяться дальше на Восток, но не сдержала слово. Путин, естественно, зол по этому поводу. Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу нельзя доверять", — заметил Bill Samuel."Украина как сфера нашего влияния? Что это, как не имперский экспансионизм?" — задался вопросом R Middleton.В последнее время западные СМИ пишут о подготовке Россией удара по Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, никакого вторжения в соседнюю страну не планируется. Он назвал подобные утверждения злонамеренной пропагандой американского Госдепа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211207/voyna-1762544489.html
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в мире, украина, сша, сергей нарышкин, нато, россия
20:09 07.12.2021 (обновлено: 20:55 07.12.2021)
 
Американцы пригрозили России ядерными ударами из-за Украины

Американцы потребовали ударить по Кубе и Венесуэле в случае войны между Россией и Украиной

© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Читатели The Washington Post высказались о гипотетическом конфликте между Россией и Западом из-за экспансии НАТО на Украину.
"Балансирование на грани войны никогда не бывает успешной стратегией, когда у обеих сторон есть ядерный потенциал, который может убить все живое на планете", — написал John_PDX.
"Украина находится в сфере влияния России. В случае войны между этими странами мы должны вторгнуться в Венесуэлу и на Кубу, чтобы свергнуть пророссийские правительства в этих государствах", — считает Narwhals.
Еще один пользователь заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой США должны "устроить новый Чернобыль".
"Байден может показать Путину один простой жест. НАТО надо предложить Украине шанс на вступление. В этом месяце. Знаете, такой упреждающий удар", — предложил Rickpres.
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 13:11
Европу предупредили о войне, если Запад нарушит "красную линию" Путина
"НАТО обещала не расширяться дальше на Восток, но не сдержала слово. Путин, естественно, зол по этому поводу. Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу нельзя доверять", — заметил Bill Samuel.
"Украина как сфера нашего влияния? Что это, как не имперский экспансионизм?" — задался вопросом R Middleton.
В последнее время западные СМИ пишут о подготовке Россией удара по Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, никакого вторжения в соседнюю страну не планируется. Он назвал подобные утверждения злонамеренной пропагандой американского Госдепа.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 16:15
В США раскрыли два направления удара НАТО по России
 
В миреУкраинаСШАСергей НарышкинНАТОРоссия
 
 
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