Американцы пригрозили России ядерной войной

20:09 07.12.2021 (обновлено: 20:55 07.12.2021)
Американцы пригрозили России ядерными ударами из-за Украины
Американцы потребовали ударить по Кубе и Венесуэле в случае войны между Россией и Украиной
© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Читатели The Washington Post высказались о гипотетическом конфликте между Россией и Западом из-за экспансии НАТО на Украину.
"Балансирование на грани войны никогда не бывает успешной стратегией, когда у обеих сторон есть ядерный потенциал, который может убить все живое на планете", — написал John_PDX.
"Байден может показать Путину один простой жест. НАТО надо предложить Украине шанс на вступление. В этом месяце. Знаете, такой упреждающий удар", — предложил Rickpres.
"НАТО обещала не расширяться дальше на Восток, но не сдержала слово. Путин, естественно, зол по этому поводу. Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу нельзя доверять", — заметил Bill Samuel.
"Украина как сфера нашего влияния? Что это, как не имперский экспансионизм?" — задался вопросом R Middleton.
В последнее время западные СМИ пишут о подготовке Россией удара по Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, никакого вторжения в соседнюю страну не планируется. Он назвал подобные утверждения злонамеренной пропагандой американского Госдепа.
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5 декабря, 16:15В США раскрыли два направления удара НАТО по России